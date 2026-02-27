경제 [부고] 이영재(한국거래소 코넥스시장운영팀장)씨 본인상 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/02/27/20260227500130 URL 복사 댓글 0 김예슬 기자 수정 2026-02-27 11:48 입력 2026-02-27 11:48 ●이영재(한국거래소 코스닥시장본부 코넥스시장부 코넥스시장운영팀장)씨 별세, 김재희씨 배우자상, 이주혜·이수현씨 부친상=27일, 이대목동병원 장례식장, 발인 3월 1일. (02)2650-2760김예슬 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 고인의 직책은 무엇인가요? 코넥스시장운영팀장 코스닥시장본부장