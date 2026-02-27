돈키호테 입점한 블랑네이처, 日 오프라인 시장 공략 본격화

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

스킨케어 브랜드 ‘블랑네이처(Blanc Nature)’의 대표 제품 ‘매직 티트리 오일’이 일본 대표 드럭스토어 돈키호테(Don Quijote)에 입점하며 일본 소비자 및 외국인 관광객들 사이에서 조명받고 있다.블랑네이처에 따르면 해당 제품은 지난 연말 일본 최대 이커머스 플랫폼 ‘큐텐 재팬(Qoo10 Japan)’에서 트러블 케어 카테고리를 넘어 종합 랭킹 1위를 기록한 바 있다. 이러한 온라인 판매 성과를 기반으로 일본 최대 오프라인 유통까지 판로를 확장하면서 제품을 직접 체험할 수 있는 접점이 크게 늘었다는 설명이다.이번 입점은 도쿄 MEGA 시부야점, 아사쿠사점, 이케부쿠로점 등 272개의 상권 매장에서 이뤄졌다. 돈키호테는 다양한 글로벌 뷰티 브랜드를 갖춘 일본 대표 드럭스토어이자 관광객들의 필수 쇼핑 명소로도 잘 알려져 있다.블랑네이처 ‘매직 티트리 오일’은 티트리 오일 핵심 성분인 4-터피네올(4-Terpineol)을 중심으로 개발된 트러블 진정용 스팟 제품이다. 일반 티트리 오일 대비 약 5배 높은 유효 성분 농도로 설계돼 붉게 올라온 트러블 부위에 국소적으로 사용할 수 있다.블랑네이처 관계자는 “일본 온라인 시장에 이미 진출한 바 있는데 사용자 리뷰 및 UGC 영상이 활발히 공유되며 높은 만족도를 입증했다”며 “온라인에서 검증된 인기와 신뢰를 기반으로 돈키호테 입점과 함께 일본 시장 전역에서 성장을 지속하며 브랜드 영향력을 더욱 확장할 것”이라고 밝혔다.온라인뉴스팀