“금융 사이버위협 실시간 대응”… 금감원, 통합관제 가동

금융당국이 금융권과 사이버 위협 정보를 실시간으로 공유하는 통합관제 체계를 본격 가동한다. 이메일 등 수작업에 의존해 온 기존 대응 방식을 전면 개선해 보안 위협 대응 속도를 높이겠다는 취지다.금융감독원은 27일 금융 사이버 위협에 신속히 대응하기 위해 통합관제시스템(FIRST)을 구축하고 이날부터 운영에 들어갔다. 이 시스템은 상시 수집한 보안 위협 정보를 데이터베이스(DB)화해 관리하고, 중요 정보는 필요한 조치 사항과 함께 금융회사에 즉시 공유하는 구조다. 금융사는 조치 결과를 다시 회신하게 된다.비상 상황 발생 시에는 당국과 업권 간 실시간 쌍방향 소통 채널로 활용된다. 기존에는 보안 위협 정보 수집과 전파가 이메일 등 개별 연락에 의존해 신속한 대응에 한계가 있다는 지적이 제기돼 왔다. 통합관제시스템은 위협 정보 수집부터 공유, 대응 조치 점검까지 일련의 과정을 체계화했다는 게 금감원 설명이다.금감원은 이날 전자금융업무를 수행하는 금융회사와 전자금융업자를 대상으로 온라인 설명회를 열고 시스템 운영 방안을 안내했다. 금감원은 “보안 위협 대응 역량을 한층 강화할 수 있을 것”이라고 밝혔다.김예슬 기자