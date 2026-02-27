렉스필, 2월 24일 이예빈 프로와 협찬 조인식 진행… 건강한 골프 라이프스타일 제안

이미지 확대 24일 명품 침대 브랜드 렉스필(LEXFEEL)과 진행된 협찬 조인식에서 이예빈 프로가 렉스필 제품을 배경으로 포즈를 취하고 있다.(사진=렉스필)

지난 2월 24일 명품침대 브랜드 렉스필과 이예빈 프로의 협찬 조인식이 진행되었다.이번 협찬은 레슨 활동을 중심으로 꾸준히 입지를 다져가고 있는 이예빈 프로와 함께 건강한 스포츠 라이프스타일 가치를 전달하기 위해 마련되었다. 이예빈 프로는 필드 레슨과 개인 지도를 통해 골프 대중화에 기여하고 있으며, 성실한 자기관리와 안정적인 지도 스타일로 신뢰를 쌓아가고 있는 준프로다.골프는 반복 훈련과 체력 관리가 중요한 종목인 만큼, 충분한 휴식과 수면 관리 또한 필수 요소로 꼽힌다. 렉스필은 이러한 스포츠 특성과 맞닿은 ‘컨디션을 위한 휴식’이라는 메시지를 기반으로 이번 협찬을 진행했다.렉스필은 인체 공학적 설계와 프리미엄 소재를 적용한 매트리스를 선보이며 수면의 질을 높이는 데 집중해온 브랜드다. 단순한 침대를 넘어, 일상 속 회복과 균형을 돕는 라이프스타일 브랜드로 자리매김하고 있다.이번 협찬을 통해 렉스필은 현장 레슨 및 다양한 활동을 통해 자연스러운 브랜드 노출 효과를 기대하고 있으며, 이예빈 프로 역시 안정적인 제품 지원을 바탕으로 지도 활동과 자기관리에 더욱 집중할 수 있을 전망이다.양측은 앞으로 건강한 스포츠 라이프스타일과 프리미엄 수면의 가치를 함께 알리며 긍정적인 시너지를 만들어갈 계획이다.온라인뉴스팀