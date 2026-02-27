렉스필, 홍재경 아나운서와 공식 조인식 진행… 프리미엄 수면 브랜드 이미지 강화

이미지 확대 13일 진행된 렉스필(LEXFEEL) 본사에서 열린 공식 조인식에서 홍보대사로 위촉된 홍재경 아나운서가 렉스필 침대를 배경으로 기념 촬영을 하고 있다.(사진=렉스필)

지난 2월 13일 명품침대 브랜드 렉스필과 홍재경 아나운서의 조인식이 진행되었다.이번 조인식은 프리미엄 수면 브랜드 렉스필이 브랜드 이미지 강화와 소비자 접점 확대를 위해 홍재경 아나운서를 공식 홍보대사로 위촉하며 마련된 자리로, 양측은 향후 다양한 온·오프라인 활동을 함께 전개해 나갈 계획이다.홍재경 아나운서는 단정하고 신뢰감 있는 이미지와 세련된 진행 능력으로 대중에게 꾸준한 사랑을 받아온 방송인이다. 방송 활동을 통해 보여준 차분하면서도 품격 있는 이미지는 ‘건강한 라이프스타일’과 ‘균형 잡힌 일상’을 중시하는 프리미엄 브랜드와 높은 적합도를 보이고 있다. 특히 자기관리와 라이프스타일에 대한 관심이 높은 소비자층과의 공감대를 형성할 수 있다는 점에서 이번 협업에 대한 기대가 크다.렉스필은 수면의 질을 최우선 가치로 삼는 프리미엄 매트리스 브랜드로, 인체 공학적 설계와 엄선된 소재를 기반으로 편안하고 안정적인 수면 환경을 제안하고 있다. 단순한 침대 제품을 넘어 ‘휴식의 가치’를 전달하는 브랜드로 자리매김하며, 고급스러운 디자인과 차별화된 기술력을 통해 소비자 만족도를 높여왔다.양측의 협업은 단순한 모델 계약을 넘어, ‘좋은 수면이 곧 삶의 질을 높인다’는 메시지를 함께 전달하는 데 의미가 있다. 홍재경 아나운서의 신뢰도 높은 이미지와 렉스필의 프리미엄 브랜드 가치가 결합되면서, 소비자들에게 보다 설득력 있는 브랜드 스토리를 전달할 것으로 기대된다.향후 렉스필은 홍재경 아나운서와 함께 브랜드 캠페인, 프로모션 행사, 사회공헌 활동 등 다양한 프로젝트를 전개하며 프리미엄 수면 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 예정이다. 이번 조인식을 계기로 양측이 만들어갈 시너지에 업계의 관심이 집중되고 있다.온라인뉴스팀