하나금융·두나무, ‘기와체인’ 기반 해외송금 인프라 연내 구축

이미지 확대 하나금융 제공

이미지 확대 두나무 제공

하나금융지주가 가상자산(암호화폐) 거래소 업비트의 운영사 두나무와 함께 블록체인 기술을 활용한 외화송금 서비스의 기술검증(PoC)을 완료했다. 기존 국제송금 체계를 대체할 수 있는지를 점검한 첫 협업 성과다.27일 하나금융에 따르면 이번 기술검증은 국제은행간통신협회(SWIFT) 결제 시스템 대신 두나무가 운영하는 블록체인 네트워크 ‘기와(GIWA) 체인’을 활용해 해외 송금을 처리하는 방식으로 진행됐다. 하나은행은 “이를 통해 기존 스위프트 방식 대비 송금 시간과 비용이 크게 줄어드는 것을 확인했다”고 밝혔다.자금세탁방지(AML)와 고객확인의무(KYC) 등 외환거래에 필요한 내부통제와 리스크 관리 측면에서도 기술적 안정성을 확보했다는 설명이다. 블록체인 기반 송금이 규제 요건을 충족하면서도 효율성을 갖출 수 있는지를 중점적으로 검증했다는 것이다.이번 프로젝트는 양사가 지난해 12월 블록체인 기반 글로벌 금융서비스 개발을 위한 업무협약을 체결한 이후 처음 도출한 결과다. 하나금융은 이를 토대로 올해 3분기까지 예금 토큰을 활용한 새로운 외화송금 인프라 구축에 나설 계획이다. 고객이 예치한 예금을 기반으로 발행한 예금 토큰을 송금에 직접 활용하는 구조다.이은형 하나금융 부회장은 “디지털 자산을 포함한 신기술 도입을 통해 전통 금융을 혁신하겠다”고 밝혔다. 오경석 두나무 대표는 “이번 기술검증은 블록체인이 글로벌 금융 인프라의 새로운 표준이 될 수 있음을 보여준 사례”라고 말했다.김예슬 기자