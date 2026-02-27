수출 날고 집값·주가 뛰어도… 소비 증가 효과는 예전만 못해

이미지 확대 사진은 7일 서울의 한 대형마트. 기사와 직접적인 관련 없음. 2025.12.7. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

반도체를 중심으로 수출이 늘고 부동산·주식 등 자산 가격도 오르고 있지만, 이러한 거시 여건 개선이 소비 확대로 이어지는 파급 효과는 과거보다 줄어든 것으로 평가됐다.한국은행은 26일 공개한 ‘과거 회복기에 비춰본 현 소비 국면 판단과 전망’ 보고서에서 2000년대 이후 다섯 차례 민간소비 회복기와 비교할 때 현재 우리 경제가 구조적 취약성에 더 크게 노출돼 있다고 진단했다. 소득과 자산 가격 등 거시 여건이 개선되더라도 소비 확대로 이어지는 파급 효과가 이전보다 줄어들었다는 평가다.우선 산업 간 불균형으로 수출 확대가 가계 소득과 소비 증가로 연결되는 경로가 약해졌다고 봤다. 반도체 등 정보기술(IT) 부문은 자본 집약도와 생산 과정의 수입 의존도가 높아 전·후방 연관 효과가 작고, 전체 취업자에서 차지하는 비중도 크지 않다. 이로 인해 성장 혜택이 대기업과 고소득층에 집중될 가능성이 크다. 소득 상위 20%의 한계소비성향은 약 12%로 전체 평균(18%)의 3분의 2 수준에 그친다.자산 가격 상승의 소비 자극 효과도 제한적이라는 분석이다. 가계 자산에서 비중이 가장 큰 부동산은 가격 상승이 부채 확대를 동반해 원리금 상환 부담이 ‘부의 효과’를 제약할 수 있다. 주식·채권·펀드 자산의 한계소비성향은 과거 평균 약 1% 수준으로, 지난해 10월 이후 시가총액 증가분과 개인투자자 보유 비중 등을 적용하면 이론상 올해 민간소비를 0.5%포인트 높일 수 있다. 다만 최근 증시 변동성이 큰 데다 주가 상승 영향이 고소득층에 집중된 점은 소비 확대를 제약하는 요인으로 지적됐다.한은은 민간소비가 지난해 1분기를 저점으로 반등해 올해부터 점진적 개선형 회복기에 진입할 것으로 전망했다. 누적된 금리 인하 효과와 반도체 중심 수출 호조, 주식시장 및 소비심리 개선 등이 회복세를 뒷받침할 요인이라는 설명이다. 다만 여건 개선의 소비 파급 경로가 약해진 만큼 향후 증가세는 과거보다 비교적 완만할 것으로 내다봤다.김예슬 기자