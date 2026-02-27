한은, 외화대출 빗장 추가 완화… 수출기업 운전자금도 허용

이미지 확대 서울 중구 한국은행 본점 전경. 연합뉴스

한국은행이 수출기업에 대한 국내 운전자금용 외화대출을 허용하기로 했다. 해외 실수요에 한해 외화대출을 허용해 온 기존 원칙을 단계적으로 완화하는 조치로, 외환시장 수급 개선과 환율 안정에 방점이 찍혔다.한은은 외국환은행이 수출기업에 국내 운전자금 용도의 외화대출을 취급할 수 있도록 관련 규제를 완화한다고 27일 밝혔다. 이번 조치는 정부와 한은이 지난해부터 추진해 온 외환시장 수급 개선 방안의 연장선에 있다.그간 한은은 기업의 과도한 외화 차입을 억제하기 위해 원칙적으로 해외 실수요 목적에 한해서만 외화대출을 허용해 왔다. 그러나 최근 국내 외환 건전성이 개선됐다는 평가가 나오면서, 수출기업의 자금 운용 자율성을 확대할 필요가 있다는 지적이 제기돼 왔다. 이에 따라 한은은 지난해 2월 국내 시설자금용 외화대출을 허용한 데 이어, 이번에는 운전자금까지 범위를 넓혔다.한은 관계자는 “기업이 외화대출로 조달한 자금을 국내에서 사용하기 위해 매도하는 과정에서 외환 공급이 늘어날 수 있다”며 “원달러 환율 상승 압력 완화에 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.김예슬 기자