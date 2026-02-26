한은, “올해 우리 경제는 반도체 경기 개선세 등에 힘입어 2.0% 성장할 전망, 부문별로는 온도차”

올해 소비자물가 상승률 전망치도 2.1%에서 2.2%로 0.1%p 상향 조정

이미지 확대 기자간담회 하는 이창용 한국은행 총재 이창용 한국은행 총재가 26일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 2026.2.26 사진공동취재단

한국은행은 26일 2월 경제전망에서 우리나라 경제가 올해 2.0%, 내년 1.8% 성장할 것으로 내다봤다. 지난해 11월 올해 경제성장률 전망치는 1.8%였다. 한국개발연구원(KDI)과 국제통화기금(IMF)이 각각 제시한 1.9%보다 높으며, 정부 전망치(2.0%)와 같다.한은은 올해 소비자물가 상승률 전망치도 2.1%에서 2.2%로 0.1% 포인트 상향 조정했다. 최근 환율 변동성이 비교적 축소됐으나, 미국과 이란의 군사적 긴장 고조로 유가가 오름세를 나타낸 점 등을 고려한 것으로 풀이된다.한은은 26일 발표한 ‘2월 경제전망’을 통해 “올해 우리 경제는 美관세 영향과 건설투자의 더딘 회복에도 불구하고 반도체 경기 개선세 확대, 예상보다 양호한 세계경제 흐름 등에 힘입어 2.0% 성장할 전망이라고 밝혔다.한은은 올해 1분기 중에는 성장률이 1%에 근접한 0.9% 성장할 것으로 전망했다. 한은은 소비가 회복세를 지속하고 수출도 반도체를 중심으로 강한 증가세가 나타나는 데다, 전분기 역성장(-0.3%)의 기저효과도 작용하면서 성장률이 당초 예상치인 0.3%를 상당폭 상회할 것으로 내다봤다. 2분기 이후에는 소득여건 개선 등으로 소비 회복세가 완만하게 확대되고 글로벌 AI투자 호조 등으로 수출 증가세가 이어져 양호한 성장흐름을 나타낼 것으로 봤다. 한은은 다만 건설 등 비IT부문은 회복세가 더져 성장세를 제약할 것으로 전망했다.한은은 내년에는 1.8%의 견조한 성장세를 보일 것으로 전망했다. 내수 회복세 지속, 수출과 세계경제 성장세 지속, 반도체 공급능력 확충 등을 주요인으로 꼽았다.한은은 소비자물가는 일부 품목전자기기·보험료 등의 비용상승 압력 등으로 당초 예상을 소폭 상회하는 2.2% 상승할 것으로 전망했다. 한은은 소비자물가가 올해 중에 2%에 근접한 수준을 이어가다가 내년에는 목표수준인 2.0%를 나타낼 것으로 내다봤다.한은은 향후 성장 전망경로에는 반도체 경기, 글로벌 통상환경, 국제금융시장 등과 관련한 불확실성이 크다고 봤다. 한은은 “특히 물가의 경우 유가, 환율 움직임이 주요 리스크 요인”이라고 전했다.황비웅 기자