고려저축은행, 1사1교 금융교육 ‘금감원장상’ 수상

이미지 확대 이찬진(왼쪽) 금융감독원장과 문윤석 (오른쪽) 고려저축은행 대표가 25일 서울 여의도 금감원 대강당에서 ‘2025년도 1사1교 금융교육’ 우수 사례 시상식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 고려저축은행 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

고려저축은행이 26일 금융감독원이 주관한 ‘2025년도 1사1교 금융교육’ 우수 사례 시상식에서 우수 금융회사 부문 금융감독원장상을 받았다.시상식은 전날 서울 여의도 금융감독원 대강당에서 열렸다. 문윤석 고려저축은행 대표이사가 참석해 이찬진 금감원장으로부터 표창을 받았다. 1사1교 금융교육은 금융회사 본·지점이 인근 초·중·고교와 자매결연을 맺고 학생들에게 실용적인 금융 지식을 전달하는 프로그램이다. 금감원은 매년 교육 활성화와 우수 사례 확산에 기여한 기관을 선정해 포상하고 있다.고려저축은행은 2018년부터 부산 동래구 동해중학교와 자매결연을 맺고 8년째 방문·체험 중심의 금융교육을 이어오고 있다. 청소년을 대상으로 금융 기초 지식과 필수 용어, 올바른 저축 습관 형성, 금융시장 전반에 대한 이해 등을 교육해 왔다.이와 함께 지난해 하반기에는 부산 안락중학교에서 금융교육 특강을 진행했고, 올해 정식 결연을 추진하는 등 지역 금융교육 네트워크 확대에도 나서고 있다.김예슬 기자