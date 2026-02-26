경제 [속보] 한은, 기준금리 6연속 동결 연 2.50%… 성장률 전망치 1.8→2.0% 상향 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/02/26/20260226500049 URL 복사 댓글 0 이정수 기자 수정 2026-02-26 09:54 입력 2026-02-26 09:54 이미지 확대 이창용 한국은행 총재가 26일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 본회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 2026.2.26 사진공동취재단 [속보] 한은, 기준금리 6연속 동결 연 2.50%… 성장률 전망치 1.8→2.0% 상향 이정수 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 한국은행의 기준금리 결정은? 동결 인하