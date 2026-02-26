지난해 쿠팡 털릴 때, 대만 이용자도 유출

“계정 20만개 개인정보 유출 확인”

지난해 11월 발생한 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사고 중 대만 이용자 계정 20만여개가 포함된 것으로 뒤늦게 확인됐다.25일 쿠팡 모회사 쿠팡Inc와 대만 디지털부(MODA)에 따르면 보안업체 맨디언트의 포렌식 결과 지난해 중국 국적의 쿠팡 전직 직원이 무단 유출한 고객 계정 3300만개 중 20만 4552개가 대만 이용자로 파악됐다. 유출 항목은 고객 이름과 이메일, 배송지, 최근 주문 기록 등이다.쿠팡 측은 “비밀번호나 결제 데이터 등 민감 정보는 유출되지 않았으며, 정보를 유출한 전직 직원은 이 중 1개의 데이터만 저장한 것으로 확인됐다”고 부연했다. 아울러 “금융·결제 데이터나 비밀번호 등 민감 정보가 대만을 포함한 전 지역에서 유출되지 않았으며, 현재까지 사고로 인한 데이터 악용 혹은 2차 피해가 확인된 사례도 없다”고 했다.대만 소재 계정이 유출된 것은 이번에 처음 밝혀졌다. 대만 디지털부는 대만 쿠팡을 상대로 행정 점검을 실시하고, 현지 개인정보보호법에 따라 피해자 통지와 전용 고객센터 설치, 보상 방안 마련을 지시했다. 쿠팡은 계정 정보가 유출된 대만 회원에게 1000대만달러(약 4만 5000원) 상당의 보상 쿠폰을 지급하기로 했다.김현이 기자