이미지 확대 관람객들이 25일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 제31회 서울리빙디자인페어를 찾아 부스를 관람하고 있다. 이번 행사는 510여 개 브랜드, 1910여 개 부스가 마련됐다. 2026.2.25 도준석 전문기자

