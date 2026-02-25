경제 코스피 6천 시대 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/02/25/20260225500247 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-02-25 16:26 입력 2026-02-25 16:26 이미지 확대 하나은행 직원들이 코스피 지수가 사상 최초로 6,000을 돌파한 25일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 열린 축하 행사에서 환호하고 있다. 2026.2.25 도준석 전문기자 하나은행 직원들이 코스피 지수가 사상 최초로 6,000을 돌파한 25일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 열린 축하 행사에서 환호하고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 코스피 지수가 처음으로 돌파한 수치는? 6000 5000