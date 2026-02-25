결혼정보회사 지노블, 오는 3월 잠실 서울리즘서 ‘프라이빗 루프탑 성혼 파티’ 개최

이미지 확대

상류층 및 전문직 결혼정보회사 지노블(G-Noble)이 오는 3월 28일, 서울 잠실의 랜드마크인 ‘서울리즘’에서 프라이빗 성혼 파티를 개최한다고 밝혔다.이번 파티는 딱딱한 호텔 미팅에서 벗어나, 탁 트인 롯데타워 뷰를 배경으로 한 자유롭고 세련된 분위기 속에서 진정성 있는 인연을 찾고자 하는 선남선녀들을 위해 기획됐다.지노블의 성혼 파티는 엄격한 신원 인증을 거친 전문직, 자산가, 엘리트 직장인 등 검증된 회원들만 참여할 수 있는 것이 특징이다. 특히 이번 장소인 ‘서울리즘’은 서울의 아름다운 전경을 한눈에 담을 수 있는 루프탑 공간으로, 감각적인 라이프스타일을 향유하는 젊은 층의 선호도를 반영해 선정됐다.지노블 관계자는 “단순한 매칭을 넘어 서로의 취향과 분위기를 자연스럽게 파악할 수 있는 파티 형식을 도입해 매회 높은 커플 성공률을 기록하고 있다”며, “3월의 봄밤, 서울의 야경과 함께 펼쳐지는 이번 파티가 성혼을 꿈꾸는 분들에게 인생의 큰 획을 긋는 특별한 시작점이 되길 바란다”고 전했다.이번 파티에서는 전문 사회자의 진행과 함께 지노블의 베테랑 매니저들이 현장에서 직접 매칭을 서포트할 예정이다. 파티 참가 신청 및 자세한 사항은 지노블 공식 홈페이지와 대표 번호를 통해 확인할 수 있다.온라인뉴스팀