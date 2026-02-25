진인프라-포천양문패션칼라 협동조합, 제조혁신 DX·AX 업무협약 체결
2025년 뿌리산업특화단지 지정 포천 양문산단, 스마트화 본격 추진
ESG·AI 기반 제조 대전환 시동2025년도 뿌리산업특화단지로 지정된 포천양문 패션칼라 특화단지가 디지털·AI 기반 스마트 산업단지로의 전환에 본격 나선다. 포천양문패션칼라 협동조합과 ICT·클라우드·정보통신 전문기업 ㈜진인프라는 제조혁신을 위한 디지털전환(DX) 및 AI전환(AX) 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
양 기관은 이번 협약을 통해 ▲섬유산업 생산설비의 디지털 전환 및 AI 도입을 위한 공동 연구개발 및 기술 공유 ▲정부 지원사업 공동 대응 ▲산업 고도화를 위한 협력체계 구축 ▲국내외 전시회 공동 마케팅 추진 등 상생발전 기반을 마련하기로 했다.
특히 2023년부터 환경부 방지시설 IoT 설치 지원사업을 주도해온 진인프라는 포천양문 패션칼라 특화단지 내 방지시설 IoT 구축을 지원하고, 환경설비 개선사업을 체계적으로 추진할 계획이다. 이를 통해 산업단지의 ESG 경쟁력을 강화하고 친환경 스마트 산단 모델을 구현한다는 방침이다.
또한 단지 내 공동 폐수처리시설 개선과 함께 입주기업을 대상으로 수준 진단 및 DX 멘토링 컨설팅을 제공해 스마트팩토리 정부지원사업 참여를 지원한다. 나아가 AI 예지보전 시스템과 AI CCTV 객체인식 기반 안전관리 솔루션을 도입해 품질 개선, 공정 자동화, 산업재해 예방 등 제조 현장의 실질적 경쟁력 향상을 도모할 예정이다.
진인프라는 다수 국가산업단지 통합관제센터 구축 경험을 보유한 스마트 인프라 전문기업이다. ICT 기반 정보통신망 설계·컨설팅·구축 및 유지관리 역량을 바탕으로 고객 맞춤형 솔루션을 제공하고 있으며, 클라우드·AI 서비스 개발, 양자암호 기반 보안기술, 기업 모바일 솔루션 및 유통 사업 등으로 사업 영역을 확대해왔다. 기술 혁신과 안정적인 운영 노하우를 기반으로 산업 전반의 디지털 전환을 지원하고 있다.
진인프라 관계자는 “전통 제조 기반의 뿌리산업이 DX·AX를 통해 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있도록 기술과 경험을 적극 지원하겠다”며 “포천 양문산단을 스마트 제조혁신의 대표 사례로 육성하겠다”고 밝혔다.
