플로우, 국내 최초 프로젝트 설계 ‘AI 에이전트’ 출시

마드라스체크(주)는 협업툴 ‘플로우(flow)’에 국내 최초 ‘프로젝트 설계 AI 에이전트’를 출시했다고 밝혔다. AI가 결과물을 정리해 주는 단계를 넘어, 프로젝트 구조 자체를 설계하는 영역까지 확장한 것이다. 플로우는 이번 업데이트를 통해 단순 관리 도구를 벗어나 기획 단계부터 개입하는 ‘AI 협업 플랫폼’으로의 전환을 본격화했다.플로우의 AI 에이전트는 프로젝트의 ‘설계자(Architect)’로 역할을 확장했다. 협업툴 사용자가 프로젝트 목적을 입력하거나 기존 엑셀 WBS·기획 문서를 업로드하면, AI가 프로젝트의 맥락을 분석해 전체 구조, 상세 업무 리스트, 일정 흐름을 자동으로 설계한다. 프로젝트를 어떻게 시작할지 고민하는 초기 단계 자체를 AI가 지원하는 구조다. 이 방식이 프로젝트 초기 계획·설계에 소요되던 시간을 최대 80% 단축하는 효과를 확인했다고 밝혔다. 또한 사람 중심 설계 과정에서 발생하던 업무 누락과 역할 해석 차이를 구조적으로 줄이는 데도 기여한다.마드라스체크 측은 “질문에 반응하는 일회성 AI가 아니라, 업무 흐름(Workflow)을 이해하고 실행 가능한 구조를 만드는 AI가 플로우의 핵심 차별점”이라고 설명했다.플로우의 AI 에이전트는 프로젝트의 탄생부터 보안까지 업무 전 사이클을 하나의 AI 흐름으로 연결한 ‘엔드 투 엔드(End-to-End) 협업 OS’를 지향한다.■ 프로젝트설계프로젝트 목적과 배경만 입력하면 AI가 업무(Task) 구조, 일정, 담당자 구조까지 한 번에 설계한다. 프로젝트마다 반복되던 초기 기획·세팅 부담을 줄여 시작 단계의 혼선을 최소화했다.■ 실행 (멀티 생성형 AI 기반 업무 실행)챗GPT, 제미나이, 클로드 등 주요 글로벌 AI 모델을 하나의 환경으로 통합해, 별도의 AI 툴 없이 협업툴 내에서 바로 실무를 수행할 수 있다.■ 관리 (전사 AX를 위한 AI 통합 관리)어드민 대시보드를 통해 부서별·개인별 AI 활용 현황을 한눈에 파악할 수 있어, AI 활용이 특정 개인이 아닌 조직 전반으로 확산되도록 지원한다.■ 검색 (협업툴 AI 스마트검색)협업툴에 있는 모든 데이터 (내부 대화, 문서, 업무 이력, 파일 등)를 맥락 기반으로 분석해 질문 형태로 검색할 수 있으며, 요약·비교·추론까지 지원해 정보 탐색 효율을 높였다.■ 보안 (기업 환경을 고려한 AI 보안 설계)민감 정보 자동 마스킹과 데이터 통제 기능을 기본 적용해, 기업 환경에서도 AI를 안전하게 활용할 수 있도록 설계됐다.플로우 측은 “프로젝트 설계부터 실행, 관리, 검색, 보안까지 하나의 AI 흐름으로 연결하는 것이 목표”라며 “기업이 AI를 전사적 협업 인프라로 활용할 수 있는 구조를 만드는 데 집중했다”고 밝혔다.플로우는 이번 AI 에이전트 출시를 통해 기업들이 AI 도입 과정에서 반복적으로 직면해온 세 가지 핵심 과제를 동시에 해결하는 구조적 설계에 집중했다.▲ 첫째, 생산성프로젝트 설계 자동화를 통해 기획·구조화 단계의 반복 작업을 제거했다. AI가 업무 구조와 일정 흐름을 설계함으로써, 조직은 초기 세팅 부담을 줄이고 실행에 집중할 수 있다.▲ 둘째, 비용OpenAI 챗GPT, Google 제미나이, Anthropic 클로드 등 주요 생성형 AI 모델을 하나의 환경으로 통합했다. 기업은 중복 AI 툴 도입 없이 협업툴 내에서 바로 활용할 수 있어 도입·운영 비용과 관리 복잡도를 동시에 낮출 수 있다.▲ 셋째, 보안프롬프트 가드 기능이 기본 활성화되어 있으며, 어드민이 대시보드를 통해 기업 내부 정책에 따라 통제 수준을 조정할 수 있다. 민감 정보가 AI에 무단 입력되는 것을 사전에 방지하는 구조다.플로우 관계자는 “기업용 AI는 성능 경쟁을 넘어 비용 효율성과 보안 안정성을 동시에 충족해야 실질적 도입이 가능하다”며 “플로우는 AI를 기능이 아닌 전사 협업 인프라로 정착시키는 데 집중하고 있다”고 밝혔다.마드라스체크 이학준 대표는 “대부분의 AI가 질문 단위로 반응하는 데 그친다면, 플로우의 AI는 업무 흐름(Workflow) 단위로 사고한다는 점에서 근본적인 차이가 있다”며 “사람은 판단과 결정에 집중하고, 일의 시작은 AI가 맡는 새로운 협업 환경을 만들어가겠다”고 밝혔다.플로우는 이미 국내 전 산업군에서 폭넓은 고객사를 확보하고 있다. 삼성전기, 현대모비스 등 대기업부터 대한민국 해군, 국회예산정책처 등 공공기관, 보안에 민감한 대형 금융사까지 플로우를 통해 업무 혁신을 이뤄내고 있다.마드라스체크는 국내 시장의 성공을 기반으로 미국, 일본, 영국 등 글로벌 시장 공략을 가속화할 계획이다. 슬랙(소통), 노션(문서)과는 구분되는 ‘AI 중심 전사적 프로젝트 협업툴’이라는 독자적인 카테고리를 개척하며, 2026년 매출 300억 원 달성과 IPO(기업공개)를 목표로 준비를 본격화할 방침이다.이학준 대표는 “플로우의 성장 사례는 글로벌 SaaS 시장에서도 충분히 통할 수 있는 구조적 경쟁력을 갖췄음을 의미한다”며 “한국을 넘어 전 세계 기업들의 AI 전략적 파트너이자 실질적인 업무 실행 플랫폼으로 자리매김해 글로벌 TOP3 협업 플랫폼으로 도약하겠다”고 강조했다.온라인뉴스팀