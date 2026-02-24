내일부터 KTX·SRT 시범 교차운행…고속철도 통합 본격 신호탄

국토부 “승객 좌석 선택 폭 커질 것” 기대

KTX 수서역~부산역·SRT 서울역~부산역

10% 낮은 운임·매일 각 왕복 1회 운영

SRT-KTX 교차운행 예매 시작 서울역발 SRT·수서역발 KTX 시범 교차운행에 대한 예매가 시작된 11일 서울 용산구 서울역에 운행 관련 안내문이 게시돼 있다. 뉴시스

내일부터 수서역에서 KTX를, 서울역에서 SRT를 탈 수 있게 된다.국토교통부는 25일부터 KTX·SRT 교차운행 시범사업을 시작한다고 24일 밝혔다. 고속열차 통합 운행의 신호탄을 본격적으로 쏘게 되는 것이다. 시범운행 노선은 KTX 수서역~부산역, SRT 서울역~부산역으로, 매일 각 1회 왕복 운행한다.국토부는 고속열차 통합 운행을 통해 승객들의 좌석 선택 폭이 커질 것이라고 기대 효과를 설명했다. 그간 SRT는 열차의 좌석 수가 부족해 예매가 어렵다는 목소리가 적지 않았다. 수서역발 SRT는 410석 규모인데 이번에 도입되는 KTX-1은 955석으로 좌석 수가 기존 열차의 2배 이상이다. 이에 교차운행이 본격적으로 실시되면 승객 운송에 다소 숨통이 트일 것으로 보인다.교차운행 기간 동안 이용객의 편의와 시범운행 취지를 고려해 KTX는 SRT 운임과 동일하게 운영된다. 평균 10% 저렴해진 것이다. 또 서울역발 SRT도 기존 KTX 대비 10% 낮은 운임이 적용된다. 다만 저렴한 운임이 적용된 만큼 마일리지는 적립되지 않는다.시범 운행 첫 주에는 국토부 공무원과 코레일·에스알 양사 직원이 열차를 직접 탑승해 문제가 없는지 점검한다. 또 비상대응체계를 상시 가동해 이상 상황 발생 시 즉시 조치할 수 있도록 운영한다는 계획이다.홍지선 국토부 2차관은 “좌석공급 확대와 서비스 개선을 통해 국민이 체감할 수 있는 변화를 속도감 있게 만들어가겠다”고 강조했다.세종 조중헌 기자