2월 1~20일 수출 435억 달러, 역대 최대…반도체 134%↑

관세청, 2월 1~20일 수출입 현황

하루평균 수출액 33.5억달러, 47%↑

인공지능(AI) 붐에 반도체 비중 확대

무역수지 49억 달러 흑자 기록

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 26일(현지시간) 한국 의회가 무역 합의를 이행하지 않고 있다며 상호관세를 비롯해 자동차 등 품목 관세를 15%에서 25%로 인상하겠다고 밝혔다. 사진은 수출용 차량들이 27일 경기 평택시 평택항에 세워져 있는 모습. 2026.1.27 이지훈 기자

이달 중순(1~20일) 한국 수출액이 430억 달러를 돌파하면서 같은 기간 기준 역대 최대 실적을 기록했다. 인공지능(AI) 수요 확대로 호황을 맞은 반도체 수출이 배 이상 뛰며 전체 증가세를 주도했다.관세청은 23일 이달 1일부터 20일까지 수출액이 435억 달러로 전년 동기보다 23.5% 증가했다고 밝혔다. 종전 최대치는 지난해 12월 1~20일 430억 달러였다.조업일수를 고려한 하루 평균 수출액은 33억 5000만 달러로 47.3% 급증했다. 이달 1~20일 조업일수는 13일로, 지난해 같은 기간(15.5일)보다 2.5일 적었다.품목별로는 반도체 수출이 151억 1500만 달러로 134.1% 급증했다. 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 34.7%로 1년 전보다 16.4%포인트 확대됐다. 석유제품(10.5%), 컴퓨터 주변기기(129.2%), 선박(22.7%), 무선통신기기(22.8%) 등도 증가했다. 반면 승용차(-26.6%), 자동차 부품(-20.7%), 정밀기기(-18.6%) 등은 감소했다.주요 수출 대상국별로는 중국(30.8%), 미국(21.9%), 베트남(17.6%), 유럽연합(11.4%), 대만(76.4%) 등에서 고르게 늘었다. 미국은 조업일수를 고려한 하루 평균 수출이 45.4% 증가했다.같은 기간 수입액은 386억 달러로 11.7%(40억 3000만 달러) 늘었다. 반도체(19.2%), 원유(0.8%), 반도체 제조 장비(28.5%), 가스(33.6%) 등은 증가했고, 기계류(-6.0%) 등은 감소했다.국가별로는 중국(38.6%), 유럽연합(10.5%), 베트남(32.4%), 대만(8.5%) 등은 증가했고, 미국(-3.2%), 일본(-9.2%) 등은 감소했다.수출이 수입을 웃돌면서 무역수지는 49억 달러 흑자를 기록했다.세종 한지은 기자