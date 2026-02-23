뮤엠 폴리오, 교보문고에서 임수경 작가와 전국 북토크쇼 진행

이미지 확대

뮤엠교육(대표 이광수)의 국어논술 전문 브랜드 ‘뮤엠 폴리오(MU:M Folio)’가 교보문고에서 임수경 작가와 함께 북토크쇼를 진행한다고 밝혔다.뮤엠 폴리오는 초등 문해력 저하 문제와 관련해 독서를 통한 국어 능력 향상의 중요성을 알리고 있다.뮤엠 폴리오는 이번에 ‘무영이가 사라졌다’를 집필한 임수경 작가와 함께하는 특별한 캠페인 자리를 마련했다. 행사는 2월 28일 오후 2시 울산 삼산동 업스퀘어 교보문고 배움홀을 시작으로 전국에서 순차적으로 이어갈 예정이다.이번 북토크쇼에서는 폴리오 수업에서 경험하는 작가와의 북토크 활동을 실제 작가와 나누어 보는 기회와 더불어 작가의 친필 사인을 받을 수 있는 시간도 주어진다.학생들은 책을 읽으면서 궁금했던 내용을 직접 작가에게 질문하고 이에 대한 답변을 공유하게 된다. 또 이를 바탕으로 책을 읽으면서 자신이 추측했던 내용과 실제 작가의 생각을 비교해보면서 저자의 의도를 파악하고 책의 핵심 메시지를 찾아가는 특별한 경험을 할 수 있을 것으로 기대된다.관계자는 “해당 북토크쇼는 단순 일회성 이벤트가 아닌 지속적인 캠페인으로 준비됐다”며 “아이들이 평생 간직할 수 있는 ‘문화적 경험’, ‘나만의 작가 컬렉션’을 만들어가는 시작점이 될 것”이라고 강조했다.이번 북토크쇼 캠페인 참여 신청은 가까운 뮤엠 폴리오 학원에 문의하면 된다.온라인뉴스팀