다주택자 대출 만기 연장 때 ‘LTV 0%’ 검토

이미지 확대 정부가 수도권·규제지역 내 아파트를 보유한 다주택자의 대출 만기 연장을 원칙적으로 불허하는 쪽으로 가닥을 잡고 있는 22일 서울 송파구 롯데타워 전망대에서 바라본 서울 시내의 모습. 2026.2.22 도준석 전문기자

