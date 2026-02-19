메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

기업은행 수당 정상화 합의…20일 장민영 행장 취임

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
박소연 기자
수정 2026-02-19 14:06
입력 2026-02-19 14:06
이미지 확대
노조원들에게 발언하는 장민영 신임 기업은행장. 연합뉴스
노조원들에게 발언하는 장민영 신임 기업은행장. 연합뉴스


IBK기업은행 노사가 미지급 수당 지급 문제를 둘러싼 갈등을 마무리하고 임금 교섭안에 최종 합의했다.

기업은행 노사는 설 연휴 직전인 지난 13일 2025년 임금 교섭안에 합의했다고 19일 밝혔다. 합의서에는 그간 쟁점이 됐던 보상휴가 체불 등 미지급 수당 문제를 정상화한다는 선언적 내용이 담겼다.

노조는 미지급 수당 규모를 1500억원 수준으로 주장해왔고, 잠정 합의 금액은 830억원 수준으로 알려졌다. 구체적인 지급 금액과 시기 등 세부 사항은 향후 기업은행과 금융위원회 협의를 거쳐 경영예산심의회에서 최종 확정될 예정이다.

류장희 기업은행 노조위원장은 “보상휴가 체불 문제 정상화가 이번 교섭의 핵심 쟁점이었다”며 “신임 은행장과 금융위원회의 결정으로 타결에 이를 수 있었다”고 했다. 노조는 다만 공공기관에 적용되는 총액인건비제의 예외 인정 문제에 대해서는 추가 논의를 이어가겠다는 입장이다.


김용호 서울시의원 “원효로4가 청암동 ‘서울시 고지대 이동약자 편의시설(엘리베이터)’ 2단계 대상지 선정 환영”
서울시의회 바로가기
thumbnail - 김용호 서울시의원 “원효로4가 청암동 ‘서울시 고지대 이동약자 편의시설(엘리베이터)’ 2단계 대상지 선정 환영”

이번 합의로 장 행장은 오는 20일 서울 중구 기업은행 본점에서 취임식을 갖고 본격적인 경영에 착수한다. 지난달 23일 임명된 이후 약 한 달 만이다.

박소연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
IBK기업은행 노사가 합의한 미지급 수당 금액은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기