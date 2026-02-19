작년 ‘하늘길’ 오간 항공기 100만대 돌파…코로나 전보다 20%↑

항공 교통량 하루 평균 2778대

지난해 우리나라의 국내외 하늘길을 이용한 항공기가 처음으로 100만대를 넘어선 것으로 나타났다.국토교통부는 지난해 국내·국제선 항로 항공교통량이 전년 대비 6.8% 증가한 총 101만 3830대로 집계됐다고 19일 밝혔다. 운송용·비운송용 항공기 이동을 아우르는 연간 항공교통량이 100만대를 돌파한 것은 이번이 처음이다.하루 평균 2778대의 항공기가 우리나라 하늘을 오간 것으로 코로나19 팬데믹 이전 최고치였던 2019년(84만 2041대·하루 2307대)보다 20.4% 많다.국토부는 국제선 교통량의 뚜렷한 확대가 ‘100만대 돌파’를 뒷받침한 것으로 분석했다. 지난해 국제선 교통량은 78만 8531대(하루 2160대)로 전년 대비 9.4% 증가했다. 이 중 동남아·남중국 노선이 전체 국제선의 약 52%를 차지해 중·단거리 국제노선 수요가 많이 늘어난 것으로 나타났다.특히 국제선 교통량 중 국내 공항에 내리지는 않고 영공을 지나가는 ‘통과비행’은 22만 6993건으로 전년 대비 21% 증가했다. 이는 한국이 동북아 핵심 항공 허브로서 차지하는 전략적 중요성이 더욱 강화되고 있음을 보여준다고 국토부는 설명했다.지난해 국내선 교통량은 전년 대비 1.6% 감소한 22만 5299대(하루 617대)로 집계됐다. 코로나 이후 국내 여행 수요가 해외여행으로 옮겨가면서 국내선 교통량이 완만한 조정 국면에 들어선 것으로 보인다. 국내선 하루 교통량은 2022년 722대에서 2023년 644대, 2024년 627대 등으로 내림세다.주요 공항별로는 인천국제공항이 작년 43만 5360대(하루 1193대·2.8%↑)로 가장 많았다. 이어 제주공항은 17만 7681대(하루 487대·0.4%↓), 김포공항은 14만 2621대(하루 390대·0.2%↓)였다.월별로는 휴가철인 8월에 9만 237대(하루 2911대)로 가장 많았고, 2월에 7만 4586대(하루 2664대)로 가장 적었다.유경수 국토부 항공안전정책관은 “글로벌 항공 수요가 중장기적으로 지속 성장하는 흐름 속에 항공교통의 안정적 증가는 물류·관광·수출입 등 산업 전반과 국가 경제 활력 제고의 핵심 기반이 될 것”이라고 말했다.세종 한지은 기자