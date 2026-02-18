70조 육박 ‘역대 최대’ 소득세…10년간 국세 비중 12→18%

‘반도체 슈퍼사이클’ 탑승…기업 실적 개선

2026년 근로소득세 70조원 돌파 가능성

이미지 확대 17일 서울 마포구 서울서부고용복지플러스센터에서 구직자들이 취업 공고를 둘러보고 있다. 2025.3.17 연합뉴스

지난해 직장인이 납부한 근로소득세가 70조원에 육박하며 ‘역대 최대’를 기록했다. 이에 근로소득세가 전체 국세에서 차지하는 비중은 18%까지 확대됐다.재정경제부는 18일 지난해 근로소득세 수입이 68조 4000억원으로 집계됐다고 밝혔다. 2024년 61조원보다 7조 4000억원(12.1%) 늘어난 수치다.최근 10년으로 범위를 넓히면 증가율이 더 가파른 모습이다. 2015년~2025년 동안 총국세 수입은 71.6% 늘었는데, 같은 기간 동안 근로소득세 수입은 152.4% 급증했다. 근로소득세의 증가율이 두 배 이상 높은 것이다.총국세(373조 9000억원) 대비 근로소득세 비중은 18.3%로 집계됐다. 근로소득세의 비중은 2015년 12.4%를 기록했는데, 최근 4년간 연이어 상승하며 총국세 수입의 5분의 1 수준까지 확대됐다.여기다가 ‘반도체 슈퍼사이클’에 탑승해 기업 실적이 개선된 만큼 올해 근로소득세는 더 늘어날 것으로 전망된다. 특히 올해 거둘 근로소득세가 70조원을 돌파할 것이라는 관측도 제기된다. 정부는 당초 올해 예산에서 근로소득세가 68조 5000억원 걷힐 것으로 전망했는데, 지난해 실적이 이미 정부 전망과 비슷한 규모로 나오게 된 데 따른 것이다.SK하이닉스는 올해 직원들에게 역대 최대 수준인 기본급(연봉의 20분의 1) 2964%의 성과급을 지급하기로 했다. 연봉이 1억원이라면 성과급으로만 1억 4820만원을 받는 셈이다. 삼성전자의 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문도 올해 성과급으로 연봉의 47%를 받게 됐다.세종 조중헌 기자