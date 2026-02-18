이마트, 19~25일 ‘생리대 5천원’ 균일가 행사

이미지 확대 이마트 제공

이마트는 명절 이후 물가 부담을 낮추기 위해 19일부터 25일까지 일주일간 생리대를 비롯한 생필품과 먹거리 할인 행사를 진행한다.18일 이마트에 따르면 행사 기간 생리대 50여 종을 행사카드 결제 시 5000원 균일가에 판매한다. 전체 상품 중 80% 이상이 정상가 1만원 이상의 상품으로, 평균 할인율이 50%가 넘고 일부 상품은 최대 70%에 달한다. ‘쏘피 내몸에 순한면 생리대’ 3종이 정상가 1만 6900원에서 행사카드 결제 시 5000원에 판매되는 식이다.이마트 관계자는 “자체 마진을 줄이고 대량 매입을 통해 이번 생리대 행사를 기획했다”면서 “이번 행사를 위해 준비한 물량만 25만여 개로 평소 일주일 판매량의 3배 수준”이라고 설명했다.이 외 신학기 수요를 겨냥한 할인도 마련됐다. ‘레노버 태블릿(Y700 3세대)’, ‘삼성 갤럭시북4’는 각각 5만원 할인하고, 캐논·엡손 복합기 전 제품을 최대 20% 할인한다. 잔스포츠, 이스트팩, 키플링 등 병행수입 가방과 캐릭터 식기, 텀블러, 아동 실내화 등도 30∼40% 저렴하게 구매할 수 있다.이 밖에 세제와 목욕용품 등 일부 생활용품은 1+1행사로 판매하며, 돈육 앞다리·뒷다릿살과 냉동 한우 일부 품목도 20% 할인한다.이석규 이마트 일상용품 담당은 “물가 안정을 선도하기 위해 명절 직후 대대적인 행사를 준비했다”며 “가격 할인뿐 아니라 고객이 원하고 실질적인 도움이 될 수 있는 새로운 상품 개발을 준비하는 등 구조적 혁신도 지속해나갈 예정”이라고 말했다.김현이 기자