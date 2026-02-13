설 연휴 귀성길 쉼터로 변신… LG전자 베스트샵, 전통놀이 이벤트 진행

이미지 확대 (LG전자 베스트샵 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

설 연휴를 앞두고 가족 단위 외출과 쇼핑 수요가 늘어나는 가운데 LG전자 베스트샵은 연휴 기간 귀성길이나 귀경길에 매장을 방문하는 고객들도 편리하게 쇼핑을 즐길 수 있도록 16일과 17일을 제외한 전국 매장을 정상 영업하며, 가족 단위 방문객을 위한 다양한 체험 및 경품 이벤트를 진행한다고 밝혔다. 백화점이나 홈플러스 입점점은 해당 매장의 정책에 따라 휴무일이 달라 사전에 확인하고 방문하면 된다.LG전자 베스트샵은 설 연휴 기간 동안 전국 매장에서 전통 놀이를 활용한 ‘三판 클리어 챌린지’ 이벤트를 오는 14일부터 22일까지 진행한다.매장을 방문한 고객이 제기차기, 딱지치기, 윷놀이 등 설날 분위기를 느낄 수 있는 놀이 미션에 참여해 성공하면 단계별 사은품을 받을 수 있도록 구성했다. 간단한 참여만으로도 명절의 즐거움을 느낄 수 있어 가족 단위 방문객들의 관심이 기대된다.이번 이벤트에는 설 연휴 귀성길의 지루함과 피로를 덜어줄 특별한 휴식 공간도 마련되어 복잡한 휴게소 대신 가까운 베스트샵에 방문하면 향긋한 커피 한 잔과 더불어 다양한 가전 제품을 체험할 수 있다.휴식 공간은 장거리 이동으로 지친 고객들이 무료로 커피를 즐기며 휴식할 수 있도록 최근 호평받고 있는 ‘필립스 바리스티나(Baristina)’ 체험존이 마련돼 눈길을 끈다. 컴팩트한 사이즈와 감각적인 디자인으로 주방 분위기를 돋보이게 하는 것이 특징이며, 버튼 한 번과 오른쪽 스와이프만으로 원두 선택부터 에스프레소 추출까지 모든 과정이 자동으로 진행되는 것이 장점이다. 깊은 향과 진한 크레마의 에스프레소를 손쉽게 즐길 수 있어 방문객들의 만족도가 높다.이외에도 온라인 참여형 이벤트가 2월 6일부터 22일까지 함께 진행된다. LG전자 베스트샵 홈페이지에서는 설 연휴 기간 ‘말을 잡아라’ 윷놀이 이벤트에 참여할 수 있고 알림을 통해 결과를 확인한 뒤 매장을 방문해 인증하면 사은품이 제공된다. 또한 100만원 이상 구매 고객을 대상으로 크라움 인덕션 냄비세트 경품 추첨 기회가 제공된다.행사기간동안 LG전자 베스트샵은 행사 모델 25개 품목에 한하여 2품목이상 구매한 고객을 대상으로 최대 750만 원 상당의 혜택을 제공하고 쿠폰팩을 통해 최대 115만 원 규모의 추가 혜택을 마련했다. 쿠폰팩은 LG전자 멤버십 모바일 애플리케이션이나 베스트샵 홈페이지에서 다운받을 수 있으며, 이달 말까지 LG전자 베스트샵 매장에서 사용 가능하다. 구매 금액대에 따라 멤버십 포인트 적립과 사은품 증정 혜택도 함께 제공되어 합리적인 설 선물 준비가 가능하다.LG전자 베스트샵 관계자는 “설 연휴를 맞아 가족이 함께 매장을 방문해 즐길 수 있도록 체험 요소를 강화했다. 명절 분위기를 느끼며 다양한 혜택과 함께 가전을 합리적으로 선택할 수 있는 기회가 될 것”이라고 말했다.이번 설 연휴 이벤트에 대한 자세한 내용은 LG전자 베스트샵 매장과 공식 채널을 통해 확인할 수 있다.온라인뉴스팀