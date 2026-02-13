미스터트롯3 출신 박지후 15일 신곡 ‘흐려진 얼굴’ 발매

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미스터트롯3 TOP9를 차지했던 가수 박지후가 지난해 7월 발매한 데뷔곡 ‘염색’ 이후 7개월 만에 직접 작곡·작사한 신곡 ‘흐려진 얼굴’을 오는 2월 15일 오후 6시 온라인 음원사이트를 통해 정식 발매한다.‘흐려진 얼굴’은 록 사운드를 입힌 트롯 발라드로, 듣는 이로 하여금 마음속에 접어두었던 가장 찬란한 시절을 자연스럽게 떠올리게 한다. 잘 지내는 듯해도 마음만은 끝내 그때 그 시절로 향하는 순간을 곡 전반에 담아냈다.거울에 비친 흐릿한 얼굴과 주름진 손의 이미지로 세월의 흔적과 인생의 쓸쓸함을 표현하며, 한때 빛났던 시절에 대한 그리움을 자연스럽게 환기시킨다. 특히 후렴 ‘찬란한 세월아, 널 보고 싶고’와 같이 쉽게 꺼내지 못했던 그리움은 빛바랜 대신 노래하는 듯 울림을 남긴다.‘흐려진 얼굴’은 지난 6일 KBS1 <아침마당>을 통해 선공개된 바 있으며, 박지후는 호소력 짙은 목소리로 시청자들의 이목을 끌었다.한편, 지난해 꾸준한 방송 출연과 행사 참여로 두터운 팬층을 만들어 온 박지후는 오는 2월 28일 서울 가빈아트홀에서 토크＆미니콘서트 <소년(少年) : 캄캄하게 눈이 부신>을 개최하며 방송에서 다 하지 못했던 자신의 이야기를 미니 콘서트 형식으로 선보일 예정이다.온라인뉴스팀