페르소나AI, OpenData X AI 챌린지 통합 플랫폼 사업 1위 수상하며 기술력 인정

이미지 확대 유승재 페르소나AI 대표(오른쪽 첫번째)가 OpenData X AI 챌린지 스타트업 간담회에서 서비스 시연발표를 하고 있다.

인공지능(AI) 기업 페르소나에이아이(페르소나AI, 대표 유승재)는 중소벤처기업부 주관 ‘OpenData X AI 챌린지’ 통합플랫폼 기반 맞춤형 지원사업에서 최종 1위를 수상했다고 13일 밝혔다.중소벤처기업부가 주관하고 창업진흥원과 중소기업기술정보진흥원이 운영한 ‘OpenData X AI 챌린지’는 공공데이터를 AI 스타트업에 개방해 실증 가능한 솔루션을 발굴하는 프로그램이다. 전국 124개 스타트업이 신청해 본선 진출 기준 8.3대 1의 높은 경쟁률을 기록한 가운데 서류 심사, 본선 모델 개발, 사용자 체험 평가, 대면 발표 평가를 거쳐 최종 우승팀이 선정됐다.페르소나AI는 정부·지자체·공공기관에 분산된 이종 데이터를 통합해 중소사업자에게 최적의 지원사업을 즉시 확보할 수 있도록 돕는 ‘AI 기반 대화형 올인원 맞춤형 지원사업 추천 AI컨설턴트’ 솔루션을 제시했다. 주요 개발 모델의 특징은 다음과 같다.▲상담 및 추천 데이터 학습을 통한 특화 고성능·경량 LLM의 대화형 올인원 맞춤형 지원사업 추천 AI 컨설턴트 ▲중소기업·소상공인·1인 기업·창업기업·예비창업자 유형별 맞춤형 지원사업을 제공하기 위한 HiRAG 기반 지식체계 구조 ▲질문 및 사업자 유형에 따라 맞춤형 지원사업·지원 가이드를 자동 제공하는 추천 RAG 엔진 적용이다.2026년 1월 진행된 사용자 체험 평가에서 가공 및 비식별화해 제공된 실제 데이터셋 전체본을 투입한 결과, 해당 서비스는 모델의 ▲성능 ▲완성도 ▲현장 적용 가능성에서 심사위원 및 사용자 평가단으로부터 최고 평가를 받았다. 지난 12일 ‘AI 스타트업 쇼케이스’에서 최종 결과물을 공개했으며, 상담 및 추천 특화 고성능·경량 LLM 기반 AI Agent의 전문성을 바탕으로 한 데이터 수집·분석 및 정확한 답변 역량이 차별화 포인트로 꼽혔다.페르소나AI 관계자는 “이번 챌린지를 통해 공공기관과 긴밀히 협업하면서 데이터 품질과 현장 니즈를 깊이 이해하게 됐다”며 “정책·기술 협업이 빚어낸 실질적 혁신 AI 모델을 통해 향후 금융, 기업 업무, 정책을 아우르는 통합 AI 플랫폼으로 확장해 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 경쟁력을 입증하겠다”고 밝혔다.회사는 이를 바탕으로 민간 금융기관·지자체와의 실증 확대 및 AI Agent 사업에 박차를 가할 예정이다.온라인뉴스팀