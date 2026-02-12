[속보] 유류세 인하 4월 말까지 연장

이미지 확대 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 2월 첫째 주(1∼5일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 2.7원 내린 1천687.9원이었다. 지역별로 가격이 가장 높은 서울은 전주보다 2.2원 하락한 1천750.7원, 가격이 가장 낮은 대구는 2.8원 내린 1천647.3원으로 각각 집계됐다. 사진은 8일 서울 시내의 한 주유소 모습. 2026.2.8 홍윤기 기자

고환율로 국제유가 변동성이 커지자 정부가 유류세 인하 조치를 두 달 더 연장하기로 했다. 2021년 11월 첫 시행 이후 20번째다.재정경제부는 이달 28일 종료 예정이던 수송용 유류에 대한 유류세 한시적 인하 조치를 오는 4월 30일까지 2개월 추가 연장한다고 12일 밝혔다. 재경부는 “국제유가의 변동성과 국민 유류비 부담을 고려해 연장을 결정했다”고 설명했다.인하율은 유지된다. 현재 휘발유에 붙는 유류세 인하율은 7%, 경유와 액화석유가스(LPG) 부탄 인하율은 10%다. 인하 전과 비교하면 휘발유 유류세는 ℓ당 57원, 경유는 58원, LPG는 20원 저렴하다. 이날 기준 전국 평균 휘발유 값은 1686.46원, 경유 값은 1584.31원이다.유류세 인하 조치는 2021년 11월부터 4년 3개월째 지속 중이다. 인하 폭은 소비자물가 상승률이 6.3%까지 치솟은 2022년 7월부터 37%까지 확대됐다가 물가가 안정을 찾으면서 점차 축소됐다. 2024년 휘발유 -20%, 경유 -30%로 내린 뒤 지난해 휘발유 -15%, 경유 -23%로 인하 폭이 줄었다. 현재 인하율은 지난해 11월부터 적용됐다.세종 한지은 기자