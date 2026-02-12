코레일네트웍스, 광역철도 업무위탁역 및 기동팀 소속장 회의 개최

이미지 확대 코레일네트웍스는 지난 10일 본사-현장 간 업무소통 강화를 위해 2026년 1분기 광역철도 영업직 소속장 회의를 개최했다.

이미지 확대 코레일네트웍스는 본사 대회의실에서 전문 외부강사를 초빙해 현장관리자 역할과 책임의식 증진을 위한 리더십 교육을 실시했다.

코레일네트웍스(대표이사 전찬호)는 지난 10일 본사 대회의실에서 2026년 1분기 전국 광역철도 영업직 소속장 회의를 개최했다.금번 회의는 전국 광역철도 업무위탁역과 광역철도기동팀의 소속장 및 본사 임직원이 참석했으며, 2026년 핵심 추진과제 공유를 통해 현장 중심의 성과 창출 및 서비스 개선 기반을 마련하고자 시행됐다.이날 회의에는 ▲2025년 주요업무 실적 ▲2026년 사업 추진 계획 ▲현장 서비스 향상 및 안전 확보를 위한 운영 개선사항 등 주요 현안사항 관련 논의가 이루어졌다.특히 현장관리자의 역할과 책임의식 증진을 위한 리더십 교육 또한 실시됐다. 전문 강사를 초빙하여 실제 현장사례를 중심으로 관리자의 역할과 책임에 대한 이해를 높이고, 조직 내 소통·협업의 중요성을 공유하는 등 실질적인 리더십 역량을 강화하는 계기가 됐다.전찬호 대표이사는 “현장의 안정적인 운영과 성과 창출은 관리자의 역할과 리더십에서 비롯된다”며 “앞으로도 현장과의 지속적인 소통을 통해 효율적인 관리체계를 구축하고, 신뢰받는 철도서비스를 제공해 나가겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀