신한금융, 자립준비청년 지원 봉사… 신유빈 선수 동참

이미지 확대 봉사활동에 참여한 (사진 왼쪽 부터) 진옥동 신한금융지주 회장, 조준호 엔젤스헤이븐 대표, 신유빈 선수가 기부금을 전달하고 기념촬영을 하고 있다. 신한금융 제공

신한금융지주가 설을 앞두고 자립준비청년을 지원하기 위한 봉사활동을 진행했다. 그룹 임직원이 주도하는 사회공헌 캠페인을 통해 성금을 조성하고, 아동양육시설 아이들과 직접 교류하며 나눔 활동에 나섰다.신한금융은 지난 11일 서울 은평구 서울시립 꿈나무마을에서 임직원 사회공헌 캠페인 ‘솔선수범 릴레이’의 여섯 번째 사업으로 자립준비청년 지원 봉사활동을 실시했다고 12일 밝혔다. 솔선수범 릴레이는 임직원들이 아이디어 제안부터 기부금 모금, 봉사까지 전 과정에 참여하는 그룹의 대표 사회공헌 프로젝트다.이날 봉사에는 그룹 경영진과 임직원 30여 명이 참여해 아이들이 희망한 맞춤형 설 선물 140개를 전달하고, 윷놀이·제기차기 등 민속놀이 체험과 설 음식 만들기를 함께했다. 신한금융이 후원하는 탁구 국가대표 신유빈 선수도 동참해 아이들과 시간을 보내며 나눔의 의미를 더했다.신한금융 임직원들은 이번 활동을 위해 자발적으로 모금한 약 8000만원에 그룹 기부금을 더해 총 1억원의 재원을 마련했다. 해당 재원은 향후 자립준비청년들의 안정적인 독립과 사회 정착을 지원하는 데 활용될 예정이다.김예슬 기자