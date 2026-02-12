암참 만난 통상본부장 “美 기업 한국 투자에 감사, 한미 통상 환경 안정화 노력”

제임스 김 암참 회장 “韓 정부 노력 전폭 지지…지속 협력”

이미지 확대 발언하는 여한구 통상교섭본부장 여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 11일 오전 서울 종로구 외교부청사에서 열린 ‘한-네덜란드 외교산업 2+2 회의’에서 발언하고 있다. 공동취재

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 12일 주한미국상공회의소(암참·AmCham)의 초청 오찬에서 한국에 투자해준 미국계 기업들에 감사를 표하며 “한미 통상 환경의 안정화를 위해 노력하겠다”고 밝혔다.이날 서울 용산구 그랜드하얏트 호텔에서 열린 암참 주최 특별 오찬 간담회는 여 본부장과 제임스 김 암참 회장이 질의응답 형식으로 의견을 교환하는 방식으로 진행됐다.여 본부장은 미리 배포한 모두 발언에서 “지난해 미국의 대한국 투자가 사상 최고 수준을 기록하는 등 미국계 기업의 지속적인 투자와 협력에 감사드린다”고 사의를 표했다.이어 “양국 간 관세 합의 내용을 성실히 이행하는 한편, 주요 진전 상황을 미국 정부와 기업에 적극 공유해 한미 통상 환경의 안정과 경제 협력 강화를 위해 노력하겠다”고 강조했다.제임스 김 암참 회장은 “암참은 한국 정부의 노력을 전폭적으로 지지하며, 정부와의 긴밀한 협력을 통해 양국 기업들이 안정적이고 미래지향적인 환경에서 활동할 수 있도록 지속적으로 협력해 나가겠다”고 화답했다.질의 응답에서는 최근 통상 환경 변화에 따른 한국 정부의 정책 방향과 한미 양국 간 투자 협력, 외국인 직접 투자 환경 개선 방안 등 주요 현안에 대한 논의가 이뤄질 예정이다.산업부는 올해에도 외국인 투자기업 등 이해관계자의 의겸을 충분히 수렴하고 외국인 투자자들이 신뢰할 수 있는 투자 환경을 조성해 나가는 한편, 한미 통상관계의 안정적 관리를 위해 미국 측과의통을 지속해 나가겠다고 강조했다.세종 강주리 기자