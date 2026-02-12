‘세 낀 집’ 사도 실거주·대출 유예…정부, 양도세 중과 종료 막판 보완

지역따라 최대 6개월 내 양도 시 중과 유예
정부가 오는 5월 9일로 예정된 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고, 임대 중인 주택의 거래를 지원하기 위한 보완 방안을 발표했다. 5월 9일까지 계약을 마친 건에 대해 잔금·등기를 위한 기간을 4~6개월 주고, 임차인이 살고 있는 주택을 매수한 경우 실거주 의무와 전세대출 회수를 유예해 매수 문턱을 낮추는 것이 골자다.
재정경제부는 국토교통부, 금융위원회 등 관계부처와 함께 중과 유예 종료 보완방안을 12일 발표했다. 다주택자가 조정대상지역의 주택을 양도하면 기본세율에 20~30%포인트 중과세율을 더해 양도소득세를 중과하도록 돼있는데, 부동산 시장 안정을 목적으로 2022년 5월 9일부터 4년 간 한시적으로 이를 유예해왔다.
정부는 정책의 신뢰성 확보를 위해 중과 유예 조치를 예정대로 종료하되, 지역별로 잔금 및 등기 기한을 차등 적용하기로 했다.
지난해 10월 15일 기준 조정대상지역인 서울 강남·서초·송파·용산구는 5월 9일까지 매매계약을 완료하고 4개월 내에 양도 시, 지난해 10월 16일 신규 조정대상지역으로 지정된 서울 전 지역과 경기 과천·광명·성남 등 12곳은 6개월 내 양도 시 양도소득세가 중과되지 않는다.
이때 가계약은 인정되지 않으며 계약금을 지급한 사실이 서류로 증빙되어야 한다.
임대 중인 주택의 원활한 매매를 위해 실거주 의무와 대출 관련 규제도 한시적으로 완화된다.
무주택자가 다주택자의 매물을 살 경우, 기존 임대차 계약 종료일까지 실거주 의무가 유예된다. 다만 늦어도 2028년 2월 11일까지는 실거주를 위해 입주해야한다.
주택담보대출 실행시 전입신고 의무도 현재 ‘대출 실행일로부터 6개월 내’에서 ‘대출 실행일로부터 6개월’ 또는 ‘임대차계약 종료일로부터 1개월’ 중 더 늦은 시점까지 유예한다.
또한 전세를 살던 무주택자가 세 낀 집을 매수하더라도 기존 임대차 계약이 끝날 때까지는 전세대출을 회수당하지 않고 유지할 수 있다. 다만 이 모든 혜택은 매수자가 토지거래허가 신청 시점 및 대출 신청일 기준 무주택자인 경우에만 적용된다.
정부는 제도 보완을 위한 소득세법 시행령과 부동산거래신고법 시행령 개정안을 오는 13일 입법예고를 거쳐 이달 내 개정을 완료한다는 방침이다.
이번 조치는 세입자 퇴거 문제로 거래가 막혔던 매물들을 시장으로 끌어내는 효과가 있을 것으로 보인다.
박준형 국토부 토지정책관은 “강남권 구별 매물이 10% 이상, 송파구는 20% 정도 증가했다”고 말했다. 무주택자 입장에서는 실거주 목적으로 전세를 끼고 집을 사는 ‘갭투자’ 형태의 내 집 마련이 가능해져 매수 문턱이 낮아졌다.
하지만 한계점도 있다. 매수 자격이 무주택자로 한정되어 1주택자의 ‘상급지 갈아타기’ 수요를 흡수하지 못하므로 전체 거래량 확대는 제한적일 수 있다는 지적이 나온다.
