정부, 쿠팡 ‘조사 결과 누락’ 주장에 “신뢰도 흔들려는 행위”

이미지 확대 쿠팡에서 고객 계정 약 3370만개가 유출된 것으로 파악된 가운데 이는 사실상 쿠팡 전체 계정에 맞먹을 것으로 추정된다. 사진은 서울 송파구 쿠팡 본사. 이지훈 기자

쿠팡의 미국 모회사인 쿠팡Inc가 정부 민관의 개인정보 침해 사고 조사 결과에서 일부 사실관계가 누락됐다는 입장을 내자 정부는 “조사 업무 범위에 속하지 않은 사항을 수행하지 않았다고 지적하는 것으로 조사 결과에 대한 신뢰성을 저해할 우려가 있다”며 반박했다.과학기술정보통신부 민관합동조사단은 12일 “조사단이 2609건을 누락했다는 쿠팡 주장은 사실이 아니다”라며 이렇게 밝혔다.쿠팡Inc 측은 지난 10일 자사 홈페이지에 “민관합동조사단 보고서는 전 직원이 공동현관 비밀번호에 대해 5만건 조회를 수행했다고 기재하면서도, 해당 조회가 실제로는 단 2609개 계정에 대한 접근에 한정된 것이라는 검증 결과는 누락하고 있다”고 게시했다.하지만 조사단은 공동현관 비밀번호 등 개인정보 유출 규모를 확정하는 것은 과기정통부 조사단 업무 범위가 아니고, 개인정보보호위원회 몫이라는 입장이다.조사단은 “조사단의 업무 범위는 정당한 접근 권한 없이 정보통신망에 침입한 공격자의 정보유출 범위를 파악해 사고 발생원인을 분석하고, 유사 사고가 재발하지 않도록 대책을 마련하는 것에 있다”며 “(쿠팡Inc의) 주장은 조사단의 업무범위를 충분히 이해하지 못한 해석에서 비롯된 것으로 보인다”고 강조했다.세종 조중헌 기자