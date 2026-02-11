뉴트리시아 코리아, 해외 직구 및 국내 유통 일부 제품 대상 ‘압타밀 안심 프로그램’ 진행
수정 2026-02-11 16:58
입력 2026-02-11 16:51
- 해외 직구 및 국내 유통 특정 제품 대상 교환·환불 공식몰 접수글로벌 영유아 영양 전문 기업 뉴트리시아(Nutricia) 코리아는 최근 유럽 내 관련 현안에 대한 국내 소비자의 불안감을 해소하기 위해, 해외 직구 제품 및 국내 유통 중인 압타밀 특정 제품을 대상으로 교환 및 환불 등 고객 안심 프로그램을 진행한다고 밝혔다.
이번 프로그램은 최근 유럽식품안전청(EFSA)의 변경된 식품 안전 규정을 충족하기 위한 자발적 예방 조치다. 뉴트리시아는 현재 제품에 대한 이상 사례가 보고된 바 없으나, 아기의 먹거리에 있어서는 어떠한 우려도 용납할 수 없다는 안전 원칙을 위한 기업의 의지로 진행된다.
고객 안심 프로그램은 직구 및 일부 국내 공식 수입 제품을 대상으로 진행된다. 뉴트리시아 코리아는 고객의 불편을 최소화하고 신속한 후속 조치를 취하기 위해 공식 자사몰 내 전용 페이지를 신설했다.
뉴트리시아는 최근 온라인 커뮤니티 등에서 제기된 ‘독일 안내 대상과 한국 안내 리스트의 차이’에 대해서는 제조번호가 같은 동일한 유통기한을 가지고 있는 제품이더라도, 공장 생산 및 출고 시점에 따라 세부적인 로트번호(Lot)는 다르게 부여된다고 설명했다.
국내로 유입된 직구 제품은 독일 내 대상 제품과 로트번호가 다른 제품이므로, 뉴트리시아 코리아는 소비자 혼선을 방지하기 위해 국내 유통 관리 이력을 바탕으로 ‘뉴트리시아 공식 안내문’을 통해 공지된 대상 제품 여부를 확인해 줄 것을 당부했다.
일부 국내 공식 유통 제품이 교환 및 환불 대상에 포함된 이유는 글로벌 차원에서 변경된 안전 기준을 한국 시장에도 예외 없이 적용하기 위한 철저한 예방적 조치의 일환이다.
이번 고객 안심 프로그램에 관련된 자세한 내용은 뉴트리시아 공식 자사몰을 통해 확인 가능하다.
온라인뉴스팀
