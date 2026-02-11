호반건설, ‘10일 내 하도급 대금 지급’ 대기업 중 4위

공정위 ‘2025년 상반기 공시’

대기업 집단 기준 75.9% 달성

전체 현금결제율 평균 90.6%

이미지 확대 호반건설 전경. 서울신문

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

호반건설이 국내 대기업집단 가운데 ‘하도급 대금 10일 내 지급률’ 4위에 올랐다. 법정 지급기한(60일)보다 빨리 대금을 지급해 협력업체의 자금 유동성 확보에 기여했다는 의미다.공정거래위원회는 11일 이런 내용의 ‘2025년 상반기 하도급 대금 결제조건 공시 점검 결과’를 발표했다. 91개 기업집단 소속 1431개 사업자가 하도급 대금 결제조건을 공시했다. 2023년 상반기 제도 시행 이후 이번이 다섯 번째 공시다.호반건설의 ‘10일 이내 하도급 대금 지급 비율’은 75.88%로 집계됐다. 대기업 중 10일 내 지급 비율이 70%를 넘는 곳은 6곳뿐이다. 호반건설을 비롯해 크래프톤(82.67%), LG(82.05%), 한국항공우주(78.12%), GS(71.62%), DN(71.07%)이 포함됐다.반면 법정 기한인 60일을 넘겨 지급한 비율은 0.11%였다. 연체지급률이 가장 높은 곳은 이랜드(8.84%)였고 대방건설(4.09%), SM(3.2%), 한국앤컴퍼니그룹(2.05%), 신영(2.02%) 등이 뒤를 이었다.지난해 상반기 하도급 대금 지급 총액은 89조 2000억원이었다. 현대자동차가 12조 1300억원으로 가장 많았고 삼성(9조 5800억원), HD현대(6조 5400억원), 한화(5조 2200억원), LG(4조 5900억원) 순이었다.현금결제 비율은 평균 90.6%로 제도 도입 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 현금과 수표, 만기 60일 이하 상생 결제 및 어음 등을 포함한 현금성 결제 비율은 평균 98.2%였다. 현금결제비율이 낮은 기업은 DN(5.84%), 한국앤컴퍼니(9.83%), KG(23.36%), 하이트진로(27.43%) 순으로 나타났다.세종 한지은 기자