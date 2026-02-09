해수부 가니, 매출도 꿈틀

부산 동구 외식업 매출 9% ‘쑥’
한국신용데이터가 9일 해수부 부산 이전이 완료된 지난해 12월 21일을 전후로 10주간 부산 자치구별 사업장 주간 평균 매출을 분석한 결과, 해수부 청사가 위치한 부산 동구 전체 매출은 전년 동기 대비 8.4% 증가했다. 이는 부산 내 자치구 가운데 가장 높은 증가율이다.
특히 청사와 인접한 지역의 외식업 매출 증가가 두드러졌다. 동구 수정동 외식업 매출은 전년보다 9.1% 늘었고, 인근 초량동도 7.3% 증가했다. 반면 좌천동은 8.5% 감소했는데, 매출 집계가 가능한 외식업 사업장 수가 50곳 미만으로 상대적으로 적은 점이 영향을 미친 것으로 분석됐다.
동구 다음으로는 사상구(6.2%), 부산진구(5.8%), 영도구(5.6%), 중구(5.3%) 순으로 매출 증가율이 높았다. 같은 기간 부산 전체 사업장의 평균 매출 증가율은 3.7%로, 동구는 시 평균의 두 배를 웃돌았다.
강예원 한국신용데이터 데이터 총괄은 “평일 소비를 중심으로 소상공인 매출이 증가하는 흐름이 확인됐다”며 “행정·업무 기능 이전이 지역 상권 매출로 이어질 수 있음을 보여준다”고 했다.
