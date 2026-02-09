주택환매보증제, 실증 데이터가 뒷받침하는 구조적 안정성

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지방 미분양이 금융 시스템의 구조적 리스크로 번질 수 있다는 우려가 커지고 있다. 분양이 막히면 건설사 자금 흐름이 끊기고, 프로젝트파이낸싱(PF) 부실이 금융권 전반으로 확산된다.이런 국면에서 정부가 제시한 해법이 ‘주택환매보증제’다. 2026년 경제성장전략에서 거시경제 리스크 관리 차원의 부동산 시장 안정 과제 중 하나로, 지방 주택 수요 확충을 위한 수급 관리 수단으로 제시됐다. 수분양자가 일정 기간 뒤 사전에 정해진 조건으로 주택을 환매할 수 있도록 하고, 주택 매입 리츠가 이를 흡수하는 구조다. 기존의 세제 완화나 CR리츠 지원과 달리, 수분양자의 불안을 직접 완화하는 수요 측 장치라는 점에서 차별성이 있다.이 제도의 실효성을 판단하려면 수치를 봐야 한다. 2015년 이후 전국 분양 아파트 1만 1600여개 타입을 대상으로 한 실증 분석 결과는 이 구조의 안정성을 데이터 기반으로 뒷받침한다.전국 분양 아파트를 분석한 결과, 분양가 대비 가격이 하락한 실거래가 단 한 건이라도 발생한 단지는 전체의 11%에 불과했다. 환매 권리를 행사할 유인 자체가 발생하는 경우가 제한적이라는 의미다.위기론이 집중되는 지방도 15%, 수도권은 6%, 서울은 2% 수준이었다.환매 시점을 2년 뒤로 가정했을 때, 권리 행사 시점까지 가격을 회복하지 못한 단지는 전체의 4% 수준이었고, 이후 현재까지 회복하지 못한 단지는 전체의 1.2%에 그쳤다. 환매 시점을 3년, 4년으로 설정해도 이 비율은 각각 1.1%, 1.2%로, 일관되게 낮은 수준을 유지했다.지방 분양시장조차 장기 미회복 단지는 전체의 2% 미만에 머물렀다.가격 하락을 경험한 단지만을 별도로 분석하면 회복의 탄력성은 더 뚜렷하다.전국 기준 89%가 평균 10개월 만에 분양가 수준을 회복했다. 환매 시점을 3~4년으로 설정한 경우 회복률은 93%까지 올라간다. 수도권은 95%가 평균 9개월 내, 지방도 93%가 평균 11개월 내 회복했다. 지역과 기간을 달리해도 통계적으로 일관된 패턴이다.한 전문가는 “지방 분양시장에서 문제되는 것은 가격 변동성보다, 거래 유동성 한계와 개인의 현금 흐름 제약이 중첩되며 발생하는 유동성 리스크”라고 지적했다.같은 자산을 두고도 개인과 기관의 대응력은 근본적으로 다르다. 이 차이가 주택환매보증제의 구조적 안정성을 만든다.개인 수분양자는 타이밍 리스크에 취약하다. 금리 인상, 이주, 자녀 교육 등 생애 주기 변화로 원치 않는 시점에 매각해야 하는 상황이 빈번하다. 대출 의존도가 높아 일시적 가격 하락에도 충격을 고스란히 떠안고, 유동성 경색 상황에서는 선택지가 급매뿐이다.반면 리츠와 같은 기관투자자는 시간을 견딜 수 있다. 장기적 시계로 자산을 운용하며, 일시적 가격 변동을 흡수할 자본 구조를 갖추고 있다. 포트폴리오 차원에서 리스크를 분산하고, 전문적인 자산 관리 역량으로 운용 수익을 확보한다.데이터가 보여주듯 가격 하락을 경험한 단지의 대부분이 1년 내 회복한다. 개인에게는 그 1년이 견디기 어려운 시간이지만, 리츠에게는 충분히 관리 가능한 시간이다. 분양가의 80~100% 수준에서 환매하는 리츠는 이 시간차를 활용해 자산 가치의 하방 경직성을 확보하며, 회복 이후에는 추가적인 자본 이득까지 기대할 수 있는 위치에 놓인다.이 같은 구조가 이론에 그치는 것은 아니다. 이미 민간 영역에서 유사한 방식의 사업이 실행되어 왔다.한국자산매입의 헷지했지 보호약정 서비스가 대표적 사례다. 군산, 평택, 대구 등 공급 과잉으로 미분양이 심각했던 지역에서 해당 서비스는 미분양 주택을 흡수하며 시장 안정에 기여해 온 것으로 알려져 있다. 정책이 새롭게 보이지만, 실제로는 민간에서 이미 실험과 검증을 거친 모델이다.주택환매보증제는 지방 주택 수요 확충을 위한 수급 관리 수단으로 설계됐지만, 그 파급 효과는 수급 관리에 머물지 않는다.미분양 적체는 시행사의 유동성 악화로 이어지고, 이는 PF 대출 부실과 금융기관 건전성 지표 압박으로 연결된다. 분양 단계에서 수분양자의 불안을 완화해 분양률을 제고하고, 설령 미분양이 발생하더라도 제도적 출구를 통해 정리 가능한 구조를 만든다는 점에서, 결과적으로 PF 리스크의 선제적 완화에도 기여할 수 있다.국내 임대주택 시장의 성장 잠재력은 글로벌 기관투자자들 사이에서 이미 주목받고 있다. 환매된 주택을 전문적으로 관리·운용할 수 있는 인프라가 갖춰져 있다는 평가다.종합하면, 장기 미회복 단지는 전국 기준 1% 수준에 불과하고, 가격이 하락하더라도 대부분이 1년 내 분양가를 회복한다. 만기와 지역이 분산된 환매 구조 위에, 개인이 견디기 어려운 시간을 리츠가 흡수하는 것이 이 제도의 본질이다.지방 미분양 문제가 금융 시스템으로 전이되기 전에 구조적 해법을 마련해야 한다는 점에서, 주택환매보증제는 단순한 수급 조정을 넘어 리스크의 효율적 재배분이라는 제도적 혁신으로 평가될 수 있다.온라인뉴스팀