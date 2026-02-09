충남도·시군·공공기관, 올해 건설공사·용역 5조 6000억 규모

이미지 확대 하늘에서 바라본 충남도청 전경. 서울신문DB

충남도와 시·군, 공공기관 등이 올해 역대 최대 규모인 5조 6000억원의 건설공사·용역을 발주한다.9일 충남도에 따르면 올해 도와 시·군, 도 교육청, 대전지방국토관리청 등 도내 공공기관이 발주하는 1억원 이상 건설공사와 1000만원 이상 용역 사업은 2457건이다.총집행 금액은 전년 대비 1조 4602억원이 증가한 5조 5995억원으로 집계됐다. 유형별로는 건설공사가 1263건에 5조 1031억원, 용역은 1194건에 4964억원이다.도가 발주하는 공사·용역은 346건 6611억원 규모다.주요 공사는 대천항 북방파제 준설토투기장 조성(1153억원)과 충남예술의전당 건립(641억원), 온양천 재해복구(310억원) 등이다.15개 시·군은 △천안 266건(5326억원) △아산 46건(3445억원) △당진 225건(2708억원) △부여 131건(2340억원) △공주 41건(1438억원) 등을 발주하기로 했다.도교육청, 대전지방국토관리청, 한국가스공사, 충남개발공사 등 18개 기관은 1008건에 2조 9295억원의 공사와 용역을 발주한다.도는 기관별 발주 계획을 도내 건설 관련 단체와 기업 등에 배포해 지역 수주율을 높이고, 각 기관에 침체한 건설경기 상황을 고려해 신속 집행을 요청할 방침이다.김용목 도 건설정책과장은 “올해부터는 지역 건설경기 향상을 위해 지역 건설산업 활성화 협의회를 운영해 국가·공공기관 발주 사업에 도내 업체 참여가 확대될 수 있도록 적극 협조를 요청할 계획”이라며 “전년 대비 발주 물량이 증가한 만큼 도내 업체 참여가 확대될 수 있도록 적극 노력하겠다”고 말했다.홍성 이종익 기자