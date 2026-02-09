캐나다 겨울축제에 ‘신라면 이글루’가…농심, 세계 3대 겨울 축제 참가

이미지 확대 캐나다 퀘백에서 열린 ‘퀘벡 윈터 카니발’에 차려진 신라면 브랜드존의 모습. 농심 제공

이미지 확대 일본 삿포로 눈축제에 차려진 신라면 분식 팝업. 농심 제공

농심은 지난달 중국 하얼빈 ‘빙등제’에 이어 이달 캐나다 ‘퀘벡 윈터 카니발’과 일본 ‘삿포로 눈축제’에 잇따라 참가하며 ‘세계 3대 겨울축제’에서 신라면 글로벌 마케팅을 펼쳤다고 9일 밝혔다.농심은 축제 현장에서 ‘신라면 분식’을 운영하며 추위 속에서 즐기는 ‘한국의 매운맛’ 신라면의 매력을 알리고 글로벌 브랜드로 자리매김한다는 전략이다.농심은 지난 6일부터 15일까지 열리는 캐나다 ‘퀘벡 윈터 카니발’에서 축제 메인 광장 중앙에 신라면 브랜드존을 조성해 관광객을 맞이하고 있다. 농심이 설치한 6ｍ 높이의 대형 신라면컵 모양의 얼음 조형물은 축제장의 명물로 눈길을 끌었다.농심은 지난 4일 열려 11일 폐막하는 ‘삿포로 눈축제’에도 2년 연속 참가해 신라면을 알리고 있다. 올해는 ‘신라면 분식’을 열어 홋카이도 특산품인 우유와 치즈를 곁들인 현지화 메뉴를 선보였다. 삿포로 눈축제는 매년 200만명 이상이 찾아 이번 행사에선 약 4만명이 신라면 브랜드를 체험할 것으로 기대한다.농심 관계자는 “올해 세계 3대 겨울 축제에 모두 참여해 신라면으로 전 세계인의 추위를 녹이며 ‘Spicy Happiness In Noodles’(라면에 담긴 매콤한 행복)의 가치를 전할 수 있어 뜻깊다”라고 말했다.농심은 앞서 지난 1월 중국 하얼빈 빙등제에서 초대형 신라면 얼음 조형물과 체험 부스를 운영하며 호응을 얻었다.농심은 이번 3대 겨울축제 참가를 기점으로 신라면 40주년을 맞이한 올해 글로벌 시장 공략에 박차를 가할 계획이다.김현이 기자