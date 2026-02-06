미국발 충격에 코스피 장중 5% 급락… 5080선에서 마감

미국발 금융시장 불안 여파로 코스피가 장중 한때 5% 넘게 급락하며 4900선이 무너졌지만, 장 후반 낙폭을 일부 만회하며 5080선에서 거래를 마쳤다.
6일 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 74.43포인트(1.44%) 내린 5089.14에 장을 마감했다. 지수는 전장 대비 150.42포인트(2.91%) 하락한 5013.15로 출발한 뒤 낙폭을 키웠다.
장중에는 4899.30까지 밀리며 4900선이 깨지기도 했다. 이는 장중 기준 5%를 넘는 하락폭으로, 미국발 악재가 투자심리를 급격히 위축시킨 영향으로 풀이된다. 이후 저가 매수세가 유입되며 지수는 5000선을 회복했다.
코스닥 지수도 큰 폭으로 하락했다. 코스닥은 27.64포인트(2.49%) 내린 1080.77로 거래를 마쳤다.
시장에서는 미국 금융시장 변동성이 국내 증시에 즉각적으로 반영되며 변동성이 확대됐다는 해석이 나온다. 당분간 글로벌 증시 흐름과 미국발 변수에 대한 경계 심리가 이어질 것으로 보고 있다.
김예슬 기자
