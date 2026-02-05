李대통령 ‘담합 경고장’에… 설탕·밀가루 가격 내렸다

CJ제일제당, 전 제품 5~6% 인하

사조동아원도 밀가루 5.9% 내려

이재명 대통령이 연일 밀가루·설탕 독과점을 겨냥해 ‘물가 안정’을 강조하면서 제당·제분 업체들이 일제히 가격 인하 계획을 발표했다.이 대통령은 5일 오후 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하며 최근 검찰이 적발한 밀가루·설탕 등 민생 품목의 대규모 가격 담합 사건에 대해 “실제 조사해 보니 우리나라 빵값이 다른 나라에 비해 엄청 비싸다고 하는데 그게 밀가루, 설탕값 때문 아니냐”고 지적했다. 이어 “전부는 아니지만 담합 때문일 가능성이 크다”며 “독과점을 이용해 국민에게 고물가를 강요하는 행위는 국가의 공권력을 총동원해 반드시 시정하기를 바란다”고 말했다.이 대통령이 밀가루·설탕을 콕 집어 강력한 경고장을 보내자 대한제분과 함께 밀가루 빅3로 꼽히는 CJ제일제당과 사조동아원은 곧바로 반응했다. CJ제일제당은 일반 소비자용 설탕과 밀가루 전 제품의 가격을 5~6% 인하하기로 했다. 백설 하얀설탕, 갈색설탕 등 15종은 평균 5%, 백설 찰밀가루 등 밀가루 16종은 평균 5.5% 내린다. CJ제일제당 관계자는 “국제 원당·원맥 시세를 반영하고 정부의 물가 안정 기조에 적극 동참하는 차원에서 가격을 내리기로 했다”며 “지난달 업소용 제품 가격을 인하한 데 이어 설 명절을 앞두고 소비자 부담을 더는 데 기여하기를 바란다”고 말했다. 사조동아원 역시 이날 밀가루 가격을 평균 5.9% 인하한다고 밝혔다.가격 인하 흐름은 제당·제분 업계 전반으로 확산할 전망이다. 앞서 대한제분은 이달 1일부터 밀가루 가격을 평균 4.6% 인하하며 가격 인하의 신호탄을 쐈다. 다만 삼양사는 이날 “시장 상황을 고려해 조정 여부를 검토 중”이라며 신중한 입장을 유지했다.업계의 이런 반응은 단순히 물가 협조 차원을 넘어, 최근 진행 중인 검찰 수사에 따른 압박감이 반영된 것으로 보인다. ﻿ 김현이 기자김현이 기자