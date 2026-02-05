쿠도커뮤니케이션, TuxCare 한국 총판 독점 파트너로 국내 시장 본격 진출

이미지 확대 구대완 부사장(사진 제공=쿠도커뮤니케이션 )

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

AI 보안 솔루션 전문 기업 쿠도커뮤니케이션은 글로벌 리눅스 보안 솔루션 기업 TuxCare의 한국 총판 독점 파트너로서, 국내 금융·공공분야 도입 사례를 기반으로 TuxCare의 한국 시장 진출을 본격화한다고 밝혔다.이와 함께 TuxCare는 올해 1월 한국 총판 독점 파트너인 쿠도커뮤니케이션의 구대완 부사장을 한국지사장으로 선임하며, 국내 엔터프라이즈 보안 시장 공략에 박차를 가하고 있다.TuxCare는 리눅스(Linux) 시스템을 대상으로 한 엔터프라이즈급 보안·지원 솔루션 제공 업체로, 무중단 보안 패치와 장기 기술 지원을 강점으로 글로벌 금융·공공·IT 인프라 시장에서 활용되고 있다. 주요 제품으로는 ▲KernelCare ▲Extended Lifecycle Support(ELS) ▲Enterprise Support for AlmaLinux ▲Technical Account Management(TAM) ▲SecureChain for Java 등이 있다.특히 KernelCare는 서버 재부팅 없이 커널 보안 패치를 실시간으로 적용할 수 있는 라이브 패치 기술을 제공해, 금융권과 같이 24시간 무중단 운영이 필수적인 환경에서 높은 평가를 받고 있다. 또한 ELS를 통해 공식 지원이 종료된 운영체제와 소프트웨어에 대해서도 보안 업데이트를 지속 제공함으로써, 레거시 시스템을 운영 중인 기업의 안정적인 인프라 운영을 지원한다.이와 함께 TuxCare는 자동화된 패치 관리와 규정 준수 대응을 위한 보고·관리 기능을 제공해, 금융·공공·헬스케어·교육·IT 서비스 등 산업군과 규모를 가리지 않고 적용 가능한 엔터프라이즈 보안 운영 환경을 구현한다.쿠도커뮤니케이션 구대완 부사장은 TuxCare 한국지사장으로 취임하며 “국내 금융권은 무중단 운영과 보안 규제 준수가 동시에 요구되는 대표적인 시장”이라며, “쿠도커뮤니케이션이 축적해 온 금융·공공 분야 보안 사업 경험을 바탕으로, TuxCare의 라이브 패치와 장기 지원 솔루션을 국내 시장에 안정적으로 확산시켜 나가겠다”고 말했다. 이어 “단순 솔루션 공급을 넘어, 기술 지원과 운영 컨설팅을 결합한 엔터프라이즈 보안 파트너로서 TuxCare의 국내 시장 안착과 점유율 확대를 적극 추진할 것”이라고 덧붙였다.한편, 쿠도커뮤니케이션과 TuxCare는 국내 시장 인지도 확대와 신규 고객 발굴을 위해 오는 2026년 3월 제25회 세계 보안 엑스포 (SECON 2026)에 공동 참가해 전시 부스를 운영할 예정이며, 무중단 보안 패치와 리눅스 장기 지원을 중심으로 한 엔터프라이즈 보안 운영 전략을 소개할 계획이다.솔루션 도입 및 제품 관련 문의는 쿠도커뮤니케이션 AX사업부를 통해 가능하다.온라인뉴스팀