기업은행, 지난해 연결 순이익 2.4% 늘어난 2조 7189억원…은행 실적은 후퇴

이미지 확대 IBK기업은행 전경. 기업은행 제공

IBK기업은행은 지난해 연결기준 당기순이익이 2조 7189억원으로 집계됐다고 5일 밝혔다. 이는 전년(2조 6543억원) 대비 2.4% 증가한 수준이다.은행 별도 기준 당기순이익은 2조 3858억원으로, 전년(2조 4281억원)보다 1.7% 감소했다. 반면 자회사 당기순이익은 4702억원으로 전년(3547억원) 대비 32.6% 증가하며 연결 실적을 견인했다.손익 구조를 보면 이자이익은 감소했다. 지난해 연결기준 이자이익은 7조 7494억원으로 전년 대비 1.8% 줄었다. 반면 비이자이익은 8161억원으로 전년(2421억원) 대비 237.1% 급증했다. 외환·파생 관련 손익과 유가증권 관련 이익이 크게 늘어난 영향이다.중소기업대출 확대 기조는 이어졌다. 중소기업대출 잔액은 전년 말 대비 14조 7000억원 증가한 261조 9000억원을 기록했다. 증가율은 5.9%다. 총대출은 315조 6000억원으로 전년 대비 5.0% 늘었고, 중소기업대출 시장점유율은 24.41%로 전년보다 0.76% 포인트 상승했다.자산 건전성 지표도 개선됐다. 고정이하여신비율은 1.28%로 전년 말(1.34%) 대비 0.06% 포인트 하락했고, 대손비용률은 0.47%로 전년보다 0.01% 포인트 낮아졌다. 연체율은 0.91%로 연말 기준 안정적인 수준을 유지했다.기업은행은 이날 ‘IBK형 생산적금융 30-300 프로젝트’를 통해 2030년까지 총 300조원을 중소기업과 벤처·혁신산업, 소비자 금융 분야에 공급한다는 계획을 제시했다.박소연 기자