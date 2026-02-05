레고 꽃으로 전하는 마음

이미지 확대 모델들이 5일 서울 성동구 무신사 스토어 성수대림창고에서 레고 꽃 수백 송이로 꾸민 ‘레고 밸런타인데이 팝업스토어’를 소개하고 있다. 2026.2.5 도준석 전문기자

