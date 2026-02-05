하루틴, 월드클래스 손흥민 ‘하루틴 비타민’ 모델 전격 발탁

이미지 확대

우리이앤엘㈜의 건강기능식품 브랜드 ‘하루틴’이 대한민국 축구 국가대표팀 주장 손흥민 선수를 ‘하루틴 비타민’ 공식 모델로 발탁했다고 밝혔다.손흥민은 전 세계 축구 팬들의 이목을 사로잡는 압도적인 스피드와 강력한 돌파력으로 세계적인 명성을 쌓았다. 또한 필드 위에서 뿜어져 나오는 그의 지칠 줄 모르는 에너지는 단순한 운동선수를 넘어 건강한 삶과 활력의 상징으로 자리매김했다.손흥민이 선택한 하루틴은 건강기능식품에 리포좀 제형 기술을 국내 최초로 적용하며 원료의 체내 흡수율을 높여 리포좀 비타민 시장을 선도하고 있다.특히 ‘리포좀 비타민C’를 국내에 처음 선보인 이래, ‘리포좀 멀티비타민’, ‘HRT 리포좀 멀티비타민 부스터샷’ 등 다양한 제품 라인업을 확장하며 독보적인 기술력을 선보이고 있다.이번 모델 발탁으로 손흥민의 빠른 돌파력, 역동적이고 신뢰감 있는 이미지는 체내 흡수율을 높여주는 하루틴의 리포좀 기술력과 건강한 하루를 만들어가고자 하는 브랜드 가치와 완벽하게 일맥상통하며 시너지를 창출할 것으로 기대된다.하루틴 관계자는 “세계 무대에서 독보적인 기량과 긍정적인 영향력을 보여주는 손흥민 선수와 함께하게 되어 매우 뜻깊다”며, “곧 손흥민 선수와 함께하는 새로운 캠페인을 공개할 예정이며, 최고의 제품과 차별화된 가치를 제공하기 위해 끊임없는 연구 개발과 엄격한 품질 관리를 지속하겠다”고 전했다.온라인뉴스팀