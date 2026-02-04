“AI가 SW도 대체할 것”… 미 시총 435조원 증발

소프트웨어·데이터 업체 주가 급락

2026-02-05 B1면

인공지능(AI) 기술이 기존 소프트웨어(SW) 시장의 판도를 뒤엎을 것이라는 우려가 확산하면서 3일(현지시간) 뉴욕 증시에서 주요 SW 업체와 데이터 서비스 기업의 주가가 급락했다.월스트리트저널(WSJ)은 SW, 금융 데이터, 거래소 종목을 반영하는 S＆P 2개 지수에서 이날 모두 합쳐 약 3000억 달러(약 435조원)의 시가총액이 증발했다고 전했다.고객 관리 SW 업체 세일즈포스(-6.85%)를 비롯해 인튜이트(-10.89%), 코그니전트 테크놀로지(-10.14%), 서비스나우(-6.97%), 어도비(-7.31%) 등 주요 SW 업체들이 급락세를 이어갔다.여행 예약 플랫폼 익스피디아그룹은 15.26% 급락했고, 팩트셋 리서치(-10.51%), S＆P 글로벌(-11.27%) 등 데이터 분석 및 리서치 업체도 주가가 추락했다.SW 산업에 투자를 확대해 온 사모펀드 업계도 타격을 입었다.WSJ는 최근 AI 기업 앤스로픽이 최근 자사의 기업용 AI 도구인 ‘클로드 코워크’에 계약서 검토 등 법무 업무를 자동화하는 도구를 추가한다고 발표한 영향이 크다고 짚었다. 범용 AI가 특정 작업에 특화한 SW나 기업용 SW 서비스를 대체할 수 있다는 우려가 재점화한 탓이다.조희선 기자