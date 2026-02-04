김윤덕 “세입자 쫓겨나는 일 없을 것”… 토허구역 조정 가능성은 일축

1·29대책 발표 후 첫 현장 방문“초과이익 환수제 조정 등 논의 안 해”
역세권 중산층 주택 공급 원칙 강조
김윤덕 국토교통부 장관이 4일 “토지거래허가구역, 재건축 초과이익 환수제 조정 문제에 대해 전혀 논의한 바 없다”고 말했다. 이재명 대통령이 촉구한 다주택자의 집 매도를 보다 수월하게 할 수 있도록 유도하는 방안을 일축한 것이다. 부동산 정책 주무부처 장관도 다주택자에 대해선 강경한 태도를 갖고 있다는 의미다.
김 장관은 ‘1·29 주택 공급 대책’ 발표 이후 첫 현장 시찰에서 이렇게 밝혔다. 김 장관은 이날 518가구가 공급될 서울 강남구 서울의료원 남측부지를 둘러봤다.
김 장관은 토허구역 지정으로 세입자가 있는 매물을 내놓기 어렵다는 다주택자의 호소에 대해 “별도 대책을 마련하고 있다”고 말했다. 이어 “세입자가 쫓겨나는 일이 없도록 하는 건 당연한 것”이라면서 “세입자로 인한 부수적 문제가 있다는 건 알고 있기 때문에 재정경제부와 국토부가 협의해 최종적으로 마무리할 예정”이라고 했다.
다주택자인 청와대 참모의 주택 매각 필요성에 대해 김 장관은 “(이 대통령이) 강제로 팔게 하는 게 아니라 (다주택자가) 자발적으로 못 견디도록 (주택을) 팔아버리게 하겠다고 말씀하시지 않았나”라며 이 대통령과 같은 입장을 갖고 있음을 내비쳤다.
공급 대책 발표 이후 지방자치단체의 반발이 이어지는 것과 관련해 사전 협의가 부족했다는 점을 인정했다. 김 장관은 “서울시, 과천시와 협의가 충분하지 않았던 점이 있었다”면서 “과천에서 교통 문제에 대한 요구가 많기 때문에 태스크포스(TF)를 만들어 주민의 의견을 듣고 문제 해결을 위해 노력하겠다”고 말했다.
공급되는 물량 중 분양과 임대 비중에 대해선 “아무래도 임대가 많을 것”이라고 했다. 그러면서 “가능한 역세권 좋은 입지에 중산층까지 살 수 있는 넓은 평수의 좋은 주택을 공급하겠다는 것이 원칙”이라면서 “정말 국민에게 양질의 주택을 공급한다. 공급에 진심이라는 말을 듣도록 하겠다”고 말했다.
세종 조중헌 기자
2026-02-05 5면
