신임 KDI 원장에 김세직 서울대 경제학부 명예교수

이미지 확대 김세직 신임 KDI 원장. KDI 제공

국무총리 산하 경제·인문사회연구회는 제375차 이사회를 열고 제18대 한국개발연구원(KDI) 원장으로 김세직(66) 서울대 경제학부 명예교수를 선임했다고 4일 밝혔다. 김 신임 원장은 과거 ‘5년마다 1%씩 하락하는 한국 경제의 성장률’을 경고하며 구조개혁을 주장해온 경제 정책 전문가다.서울대 경제학과에서 학사와 석사를 마친 뒤 미국 시카고대에서 노벨경제학상 수상자(1995년)인 로버트 루카스 교수의 논문 지도로 경제학 박사학위를 받았다. 국제통화기금(IMF) 선임 이코노미스트를 거쳐 서울대 경제학부에서 20여 년간 거시경제학과 경제성장론, 한국경제론 등을 강의했다.김 신임 원장의 임기는 오는 9일부터 2029년 2월 8일까지 3년이다. 8일 임기를 마치는 조동철 원장은 KDI 국제정책대학원 교수로 복귀한다.세종 박은서 기자