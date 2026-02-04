메뉴
신임 KDI 원장에 김세직 서울대 경제학부 명예교수

박은서 기자
박은서 기자
수정 2026-02-04 18:09
입력 2026-02-04 17:19
김세직 신임 KDI 원장. KDI 제공
김세직 신임 KDI 원장. KDI 제공


국무총리 산하 경제·인문사회연구회는 제375차 이사회를 열고 제18대 한국개발연구원(KDI) 원장으로 김세직(66) 서울대 경제학부 명예교수를 선임했다고 4일 밝혔다. 김 신임 원장은 과거 ‘5년마다 1%씩 하락하는 한국 경제의 성장률’을 경고하며 구조개혁을 주장해온 경제 정책 전문가다.

서울대 경제학과에서 학사와 석사를 마친 뒤 미국 시카고대에서 노벨경제학상 수상자(1995년)인 로버트 루카스 교수의 논문 지도로 경제학 박사학위를 받았다. 국제통화기금(IMF) 선임 이코노미스트를 거쳐 서울대 경제학부에서 20여 년간 거시경제학과 경제성장론, 한국경제론 등을 강의했다.

김 신임 원장의 임기는 오는 9일부터 2029년 2월 8일까지 3년이다. 8일 임기를 마치는 조동철 원장은 KDI 국제정책대학원 교수로 복귀한다.

세종 박은서 기자
