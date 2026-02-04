김윤덕 “토허구역 조정 논의 없다…세입자 쫓겨나는 일 없을 것”

“재초환 완화도 검토된 바 없어”
김윤덕 국토교통부 장관이 4일 “현재 국토부 차원에서 토지거래허가구역 조정 문제에 대해 전혀 논의된 바가 없다”고 밝혔다. 다주택자가 좀 더 원활하게 매물을 내놓도록 유도하는 방안으로 ‘토허구역 조정’이 거론됐으나 이를 일축한 것이다.
김 장관은 이날 서울 주택공급 현장시찰 이후 기자들과 만나 “재건축 초과이익 환수제 조정도 검토된 바 없다”며 이렇게 말했다. 김 장관은 서울 강남구 삼성동을 방문해 ‘1·29 주택 공급대책’ 발표 이후 처음으로 현장을 시찰했다. 이날 일정에는 김영국 국토부 주택공급추진본부장 등이 동행했다.
다만 김 장관은 토허구역 지정으로 세입자가 있는 물건을 내놓기 어려운 점에 대해선 별도 대책을 마련하고 있다고 강조했다. 김 장관은 “세입자가 쫓겨나는 일이 없도록 하는 건 당연한 것”이라며 “세입자들 문제도 끼어있어 그에 따른 부수적 문제가 있다는 건 알고 있기 때문에 재정경제부와 국토부가 협의해 최종적으로 마무리할 예정”이라고 말했다.
일각에서 제기되는 다주택자 청와대 참모들의 주택 매각 필요성에 대해서는 “강제로 팔게하는 게 아니라 (다주택자가) 자발적으로 못 견디도록 (주택을) 팔아버리게 하겠다고 말씀하시지 않았나”라며 이재명 대통령의 발언을 인용했다.
6만호 공급을 핵심으로 하는 ‘1·29 공급대책’에 대해서는 “가능한 역세권 좋은 입지에 중산층까지 살 수 있는넓은 평수의 좋은 주택을 공급하겠다가 원칙”이라며 “아무래도 임대가 많을 것”이라고 설명했다.
